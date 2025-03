V Ljubljani odstranili 586 nelegalnih objektov

V Mestni občini Ljubljana so v akciji odstranjevanja nelegalnih oglasnih objektov, ki so jo začeli leta 2023, doslej odstranili 586 takih objektov. Marca letos so se osredotočili na oglasne objekte nad cestišči občinskih cest, med katerimi so nekateri v zelo slabem stanju in predstavljajo nevarnost za pešce, so povedali na novinarski konferenci.

Po navedbah vodje inšpektorata Mestne občine Ljubljana (Mol) Luke Jukiča, ki je na redni novinarski konferenci župana Zorana Jankovića predstavil rezultate akcije odstranjevanja nelegalnih oglasnih objektov, so doslej obravnavali 2.417 objektov za oglaševanje. Odstranili so jih 586, za 608 objektov so ugotovili, da so postavljeni legalno, za preostalih 1.223 pa postopki še tečejo. Od tega so v letu 2023 odstranili 331 objektov, lani 183, letos pa 72 objektov.

Marca letos so začeli akcijo odstranitve nelegalnih objektov nad cestišči občinskih cest, in sicer so začeli na Tržaški cesti, kjer so odstranili 24 velikih oglasnih tabel, je navedel Jukič. Po njegovih besedah so bili nekateri objekti v zelo slabem stanju, bili so pritrjeni na preperel les in predstavljali nevarnost za pešce na pločniku.

Vsi objekti, ki niso legalni, bodo odstranjeni

Kot je pojasnil Jukič, za vsak objekt ugotavljajo, kdo ga je postavil, čas postavitve in skladnost s predpisi. "Žal večina oglaševalcev na različne načine postopke zavlačuje, med drugim tudi z ustanovitvijo družb v tujini, z različnimi fiktivnimi pogodbami, s katerimi prenašajo oglase med seboj," je dodal. Jukič je lastnike objektov pozval, da te objekte sami odstranijo in si tako znižajo stroške odstranitve, obenem pa s tem prispevajo k varnosti meščanov in obiskovalcev.

Pozivu se je pridružil tudi župan, ki je napovedal, da bo novi prostorski načrt mesta zelo jasno opredeljeval dovoljene lokacije za oglaševanje. Janković je prepričan, da je oglasnih objektov preveč in da jih je treba vsaj polovico odstraniti. Ocenjujejo, da je na območju ljubljanske občine postavljenih približno 8.000 objektov za oglaševanje. "Vsi objekti, ki niso legalni, bodo odstranjeni," je bil oster župan. Napovedal je, da bodo inšpektorji krožili po glavnih vpadnicah, kjer je tovrstnih nelegalnih objektov največ.

Dva od sedmih inšpektorjev

Jukič je pojasnil še, da se z nadzorom nad oglasnimi objekti ukvarjata dva od sedmih inšpektorjev na inšpektoratu ter da se na že pregledane lokacije vračajo. Tako so se novi objekti že pojavili na Litijski cesti, kjer so jih tudi odstranili, je navedel.

Podatkov o tem, koliko glob skupaj je bilo plačanih zaradi nelegalnih oglasnih objektov, po Jukičevih besedah nimajo. Janković je ob tem dodal, da se bo Mol z veseljem odrekel prihodku od glob, in pozval lastnike, naj spoštujejo omejitve.

Med drugim je župan napovedal, da bodo dodatno zaščiti pločnike predvsem pred tistimi lokali, kjer ugotavljajo številne kršitve parkiranja z razlogom, kot je "skočim po tortico". "To je skrb za varnost najšibkejših, pešcev in kolesarjev," je pojasnil.

Najstarejša obiskovalka je štela 105 let

Na področju javnega prometa je opozoril, da se na mestnih avtobusih 15 odstotkov potnikov ne validira, kar predstavlja približno pet milijonov voženj. To po njegovih besedah pomeni tudi, da občina od države ne dobi približno petih milijonov evrov, ki bi jih lahko. Če se ljudje ne bodo validirali, bodo vstop na avtobuse omogočili samo pri voznikovih vratih, preostala vrata pa zaprli, je dejal župan.

Kot je še napovedal, bo v soboto v Ljubljani čistilna akcija, in sicer na območju Tivolija, živalskega vrta, Koseškega bajerja, Golovca in Zajčje dobrave.

Spregovoril je tudi o dnevih odprtih vrat novega Športnega centra Ilirija. V prejšnjem tednu je center v dveh dneh obiskalo več kot deset tisoč obiskovalcev. Najstarejša obiskovalka je štela 105 let, vodniki, ki so izvedli 150 vodenih ogledov, pa so prehodili več kot 300 kilometrov, je na novinarski konferenci dejal vodja oddelka za šport Marko Kolenc. Po njegovih besedah so bili obiskovalci na splošno navdušeni nad športnim centrom.