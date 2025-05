Poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič predsednici republike Nataši Pirc Musar očita kršenje ustave, poseganje v izvršilno vejo oblasti in "hlastanje po večji oblasti", kot ji jo podeljuje ustava. Grgurevič je delovanje predsednice republike označila za "grozljivo" in se tako odzvala na besede Pirc Musar, ki je v intervjuju za Delo dejala, da je grozljivo gledati, kako si koalicijske stranke med seboj ne zaupajo.

V intervjuju za Delo je predsednica republike Nataša Pirc Musar med drugim spregovorila o zapletih glede imenovanja najvišjih državnih funkcionarjev. Kot je pojasnila, je glede imenovanja funkcionarjev naklonjena spremembi ustave, saj je trenutna ureditev, da lahko predsednik republike predlaga kandidate v imenovanje, medtem ko med njegovimi nalogami v ustavi ni navedene predlagalne funkcije, neustrezna.

Pirc Musar je za Delo povedala, da ima slovenski predsednik republike v celotni Evropi najmanj pooblastil, razlog za to pa da je naša ustava, ki je bila po njenih besedah pisana zaradi strahu pred nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom.

Pirc Musar: To je grozljivo gledati

Po vseh zapletih z imenovanji najvišjih državnih funkcionarjev, predvsem z imenovanjem guvernerja Banke Slovenije – predsednica je predlagala Antona Ropa, medtem ko koalicija podpira Sašo Jazbec – Pirc Musar ugotavlja, da si stranke med seboj ne zaupajo: "To je pravzaprav grozljivo gledati. Ne zaupajo si niti stranke znotraj koalicije."

Grgurevič: Postavili ste se v zelo neroden položaj

Na navedbe predsednice republike se je na družbenem omrežju Facebook odzvala poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič. Predsednici republike očita poseganje v izvršilno vejo oblasti, kršenje ustave in "hlastanje po večji oblasti", kot ji jo podeljuje ustava. Med drugim je kritična do predsedničinega odnosa do predsednika vlade in parlamenta.

Kot zapiše Grgurevič, se je predsednica v intervjuju za Delo s svojimi navedbami postavila v zelo neroden položaj. "Po svoji interpretaciji v ustavi nimate določenih pooblastil za predlaganje državnih funkcionarjev v izvolitev državnemu zboru. To, kot prvo, generalno ne drži, imate jo namreč v posameznih členih ustave, glede sodnega sveta, pa glede ustavnih sodnikov, recimo. Res pa je nimate v postopkih imenovanja članov računskega sodišča ali guvernerja BS (Banke Slovenije, op. p.)," zapiše Grgurevič in v nadaljevanju predsednico republike Pirc Musar vpraša, zakaj je zavedno kršila ustavo in predlagala kandidate ter zakaj ni podala pobude za začetek ustavne presoje.

"Brez besed kršite ustavo, ko si pristojnosti, ki vam po ustavi ne pripadajo (to pač sami trdite), prilaščate, spreminjali pa bi ustavo tam, kjer je jasno določena zgolj vaša predlagalna funkcija, izbiro pa ustava podeljuje državnemu zboru. Tu pa bi 'VI VSE', kot ste zapisali," je bila kritična poslanka Svobode.

Očitki o ustvarjanju trenj in sprevračanju krivde na druge

Ob tem je izpostavila, da so razen za guvernerja Banke Slovenije v koaliciji potrdili vse predsedničine predloge za sodnika na sodišču EU, dva predloga za sodnika Splošnega sodišča EU, predloge za namestnika Računskega sodišča in za varuhinjo človekovih pravic, kjer pa predsednici ni uspelo zbrati potrebnih 60 glasov poslancev DZ.

"Menim, da se vlada in poslanci do vas vedejo spoštljivo. Potrdili smo skoraj vse vaše predloge, vsaj v Svobodi. Če niste zmožni doseči potrebne večine za predlagane kandidate, morda začnite pri sebi, namesto nenehnega ustvarjanja trenj in sprevračanja krivde na druge," je bila jasna Grgurevič.

Kučan za zgled

Odzvala se je tudi na besede Pirc Musar, da naj bi bila naša ustava spisana v strahu pred Milanom Kučanom. "Mene gospoda Kučana ni prav nič strah in me tudi nikdar ni bilo. Prav vesela bi bila, če bi se kot predsednica države pri opravljanju predsedniške funkcije zgledovali prav po njem. On je namreč ustavo in parlamentarni sistem dosledno spoštoval," je predsednico republike izzvala Grgurevič.