Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo znova poskusila z iskanjem poti do imenovanja novega guvernerja Banke Slovenije. Danes bo predstavnike koalicijskih poslanskih skupin gostila hkrati. Te so do zdaj vztrajale pri podpori Saši Jazbec, a njenega imena predsednica ni poslala v DZ. Pri tem utegne vztrajati in iskati podporo za kakšno drugo ime.