Mesec dni pred božičem je mesto Rovaniemi na Laponskem na severu Finske, kjer so v 80. letih prejšnjega stoletja postavili Božičkovo vas, običajno prekrito s snegom. Toda letos so v delovno najintenzivnejših dneh ostali brez snežne odeje, kar spravlja v skrbi samega Božička in severne jelene, ki zaradi vremenskih razmer težje najdejo hrano.

Božiček se v teh dneh zavzeto pripravlja na božič, vendar ga zaradi segrevanja podnebja in pomanjkanja snega v domačem arktičnem mestu na Laponskem prevevajo skrbi glede vremena. Še sredi novembra je v Božičkovi vasi z neba lil dež, medtem ko je bila temperatura dve stopinji nad lediščem.

Foto: Profimedia

"Moji severni jeleni znajo leteti, zato to zanje ni problem," je dejal mož v rdeči obleki z belo brado, ko si je po dolgem dnevu srečanj z navdušenimi otroki in odraslimi vzel čas tudi za pogovor z novinarji. "Vidimo, da so podnebne spremembe resnične. In vplivajo na severne jelene. Vplivajo na življenje tukaj, na Arktiki," je dodal.

Foto: Profimedia

Po legendi iz leta 1927 naj bi Božiček, po finsko Joulupukki, živel na bližnji gori Korvatunturi. V mestu Rovaniemi, ki ima 60 tisoč prebivalcev, so Božičkovo vas postavili sredi 80. let prejšnjega stoletja.

Čeprav decembra prejmejo več kot pol milijona pisem, približno 30 tisoč dnevno, vse odprejo in jih temeljito preberejo, je potrdil tamkajšnji poštni škrat.

Foto: Profimedia

Božiček je sicer tradicionalno dobre volje, toda vremenski obeti tudi zanj niso najbolj spodbudni. Po ugotovitvah znanstvenikov se arktična območja zaradi podnebnih sprememb segrevajo nekajkrat hitreje kot preostali svet.

Zaradi toplejših in bolj nepredvidljivih zim niso zadovoljni niti severni jeleni, ki zaradi podnebnih sprememb težje izkopljejo lišaje, svojo glavno hrano, ker jih zakrivajo plasti stopljenega ter nato znova zamrznjenega snega in ledu.