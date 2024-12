Nakupujete darila v zadnjem trenutku?

Ste pod stresom, ker ne veste, kaj podariti najdražji osebi, staršem ali dobremu prijatelju oziroma prijateljici? Naj vam prišepnemo odlično idejo! S pametno uro Huawei zagotovo ne boste zgrešili. Niso pa samo pametne ure dobra izbira, med najpogosteje izraženimi željami so tudi telefoni, brezžične slušalke ali tablice.

Smo vzbudili vašo radovednost? Predstavljajte si darilo, ki ne bo le razveselilo obdarovanca, ampak mu bo tudi pomagalo pri vsakodnevnih poslovnih in družinskih obveznostih ter hkrati skrbelo za njegovo zdravje in dobro počutje.

Zdaj se morda sprašujete: katera pametna ura Huawei je najprimernejša zanj ali zanjo? Naj vas potolažimo – izbira ni tako težka, kot se zdi. Tukaj smo, da vam pomagamo!

Huawei Watch FIT: zanjo, če je modno osveščena

Ena največjih prednosti pametne ure Huawei Watch Fit 3 je njena prilagodljivost različnim stilom in priložnostim. S svojim sodobnim kvadratnim dizajnom ter široko izbiro barv in materialov paščkov je popoln dodatek za vsak dan. Uro lahko nosite v fitnesu, med rekreacijo na prostem, v pisarni ali celo na večernem dogodku.

Poleg privlačnega videza pa navdušuje tudi z izjemno praktičnostjo. Opremljena je z bogatim naborom športnih načinov in funkcij za spremljanje zdravja, kar znatno izboljša uporabniško izkušnjo. Huawei Watch Fit 3 je torej pametna ura, ki bo zagotovo navdušila vsakega obdarovanca.

Huawei Watch 4 Pro: za vse, ki bi radi bili dosegljivi brez telefona

Huawei Watch 4 Pro Space Edition je izdelana iz trpežnih in elegantnih materialov, ki jih uporabljajo tudi v letalski in vesoljski industriji, kar poudarja koncept LAVAL. Ime koncepta se navezuje na švedskega znanstvenika Gustafa de Lavala, saj oblika njegove raketne šobe navdihuje dizajn nanokristalne keramične lunete ter ekskluzivno tematsko digitalno številčnico.

Poleg izjemnega dizajna ura prinaša tudi nadgrajene funkcije za spremljanje zdravja in telesne pripravljenosti. Med njimi izstopata izboljšana natančnost merjenja fizioloških znakov s tehnologijo Huawei TruSeen 5.5+ in posodobljena analiza zdravja z različico Health Overview 2.0.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition združuje vrhunske materiale, prefinjen dizajn in napredne funkcije, ki zadovoljijo tudi najzahtevnejše uporabnike.

Huawei Watch Ultimate: zanj, če je navajen dobiti le najboljše

Huawei Watch Ultimate navdušuje z mojstrsko izdelavo in uporabo vrhunskih materialov, zaradi česar prekaša svoje najbližje konkurente. Ohišje je izdelano iz cirkonijeve kovinske zlitine, ki je kar 4,5-krat trdnejša ter 2,5-krat bolj odporna od nerjavečega jekla. Ta kombinacija zagotavlja, da pametna ura kljub elegantnemu videzu vzdrži tudi najzahtevnejše pogoje.

Poleg običajnih športnih načinov, naprednih funkcij za spremljanje zdravja in vodotesnosti do globine sto metrov Huawei Watch Ultimate prinaša še celovit potapljaški računalnik, poseben način "ekskurzije" za ljubitelje divjine ter načina za golf, ki ponuja natančno analizo in podrobne vpoglede med igro.

Ta ura združuje eleganco, vzdržljivost in vrhunske funkcionalnosti, kar jo postavlja v sam vrh ponudbe na trgu pametnih ur.

Huawei Watch GT 5: zanju, če imata rada ure klasične oblike

Pametne ure pete generacije, na voljo v standardni in Pro izvedbi, še naprej združujejo najboljše lastnosti serije Huawei GT – estetski dizajn in izjemno zmogljivost. Uri Huawei Watch GT 5 Pro s premerom ohišja 46 ali 42 milimetrov sta izdelani iz letalske titanove zlitine in nanokristalne keramike. Kombinacija materialov zagotavlja večjo vzdržljivost v primerjavi s prejšnjimi modeli, hkrati pa poskrbi, da ura brez težav prenese vsakodnevne izzive.

Obenem sistem HUAWEI TruSense prinaša nadgradnje pri sledenju zdravju in telesni pripravljenosti, zahvaljujoč izboljšani arhitekturi senzorjev in naprednejšim algoritmom. Povečana natančnost meritev omogoča zanesljive odčitke srčnega utripa, kisika v krvi in frekvence dihanja. Sistem zagotavlja celovitejše spremljanje kazalnikov, tudi med intenzivnejšimi vadbami ali v različnih podnebnih razmerah.

Pametna ura serije Huawei Watch GT 5 je tako idealna izbira za vse, ki iščejo popolno kombinacijo elegance, vzdržljivosti in naprednih funkcionalnosti.

Huawei Watch D2: za vse, ki morajo redno meriti krvni tlak

Čeprav se lahko pohvali z dolgo življenjsko dobo baterije ter celovitim naborom funkcij za spremljanje aktivnosti in zdravja, je njena glavna prednost neprekinjeno 24-urno spremljanje krvnega tlaka neposredno na zapestju. Meritve potekajo po principu, ki ga uporabljajo manšetni merilniki, saj ura uporablja sistem napihovanja in postopnega spuščanja zraka iz obroča. Merjenje se izvaja v nastavljenih časovnih intervalih.

Huawei Watch D2 vključuje visoko natančno tipalo tlaka, kompaktno zračno blazino in najsodobnejši sistem TruSense, ki je bil premierno predstavljen v seriji Huawei Watch GT 5. Ta sistem omogoča hitrejše in zanesljivejše snemanje elektrokardiograma (EKG), natančno spremljanje srčnega utripa, nasičenosti krvi s kisikom, ravni stresa in temperature kože.

Na voljo sta elegantna črna ali zlata različica s paščkom iz fluoroelastomera – materiala, ki je odporen proti znoju, prijazen do kože in zagotavlja udobje pri celodnevnem nošenju. Ura je na voljo tudi s kremno obarvanim usnjenim paščkom za tiste, ki prisegajo na klasično eleganco.

Pametne ure Huawei so združljive s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android in iOS, kar omogoča, da so najnovejše inovacije na področju zdravstvene tehnologije in funkcij za sledenje športnim aktivnostim dostopne čim širšemu občinstvu.

Kaj pa telefon, slušalke ali tablica?

Letošnja novost med telefoni Huawei, ki blestijo na področju mobilne fotografije, je serija Pura. V seriji kraljuje Pura 70 Ultra. Ultra Lighting Pop-out kamera ima izvlečno lečo in ogromen, en palec velik senzor za zbiranje svetlobe, ki navadne prizore spremeni v izjemne fotografije. In te so lahko neusahljiv vir spominov, ki nikoli ne zbledijo.

Če se odločate med tablicami, ne spreglejte Huawei MatePad 11.5 S. To tablico s tipkovnico in pisalom umetniške duše preprosto obožujejo. Zaslon PaperMatte omogoča kristalno jasno sliko in udobje za oči, saj zaslon ne odseva niti na močni dnevni svetlobi, ob pisanju pa imate občutek pisanja po papirju. S pisalom med predavanji delate zapiske, ki jih nato enostavno urejate, aplikacija GoPaint pa omogoča neomejeno ustvarjanje.

Huawei FreeClip. Sočasno jih lahko povežete kar z dvema napravama, glasbo pa lahko neprekinjeno poslušate 36 ur.



Danes si življenja brez brezžičnih slušalk skoraj več ne predstavljamo. Letošnja posebnost med slušalkami Huawei pa so slušalke odprtega tipa. Sočasno jih lahko povežete kar z dvema napravama, glasbo pa lahko neprekinjeno poslušate 36 ur.

