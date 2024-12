Festival Dobrepolje Dobre volje Fest je letos postregel še z bogatejšim programom kot v preteklih letih, po dveh večerih glasbe in zabave pa se je zaključil z družinskim dnem, polnim animacije za najmlajše ter obiskom Dedka Mraza. Organizatorji so ob koncu z donacijo pet tisoč evrov podprli zavod Lunina vila, ki zagotavlja psihoterapijo zlorabljenim otrokom.

Ogrevani šotor v obrtni coni Predstruge je že drugič postregel z enim najbolj atraktivnih božičnih festivalov z domačimi in regionalnimi glasbenimi zvezdami ter bogato animacijo za družine in najmlajše. V treh dneh so se tako na velikem festivalskem odru zvrstili Siddharta, Marija Šerifović, Maraaya, Luka Basi, Til Čeh & Petelini, evrovizijska znanka Nevena Božović, Maja Založnik in druga presenečenja.

Družinski finale so popestrili še Magic Aleksander, Vila Eskena in Superheroji, cirkuški mojstri, za otroke pa sta skupaj nastopila tudi Luka Basi in Nastja Gabor. Organizatorji so pripravili številne delavnice, vse tri festivalske dni pa je povezoval Blaž Babič, so zapisali v sporočilu za javnost.

Nastopila je tudi Marija Šerifović. Foto: Neo Visuals

Gibonni ni nastopil, a se je prišel občinstvu osebno opravičit

Zvezdniški nabor nastopajočih pa je okrnil dan žalovanja na Hrvaškem po krvavem dogajanju na osnovni šoli v Zagrebu, saj je svoj nastop odpovedal Gibonni, ki pa je vendarle prispel v Dobrepolje in s svojo pojavo požel veliko simpatij. Priljubljeni glasbenik je, za razliko od kolegov, ki so zgolj odpovedali svoje nastope v regiji, kot je rekel sam, iz spoštovanja do občinstva sedel v avto in se prišel osebno opravičit, ker čuti, da v teh razmerah njegov nastop ne bi bil primeren. Obljubil je, da se bo na koncert vrnil ob prvi priložnosti. Občinstvo ga je nagradilo z glasnim aplavzom in se strinjalo, da se je še enkrat več izkazal za pravo "ljudino", kot temu slikovito rečejo v naši južni soseščini.

Organizatorji so poskrbeli tudi za obdarovanje najmlajših, ki jih je obiskal dedek Mraz. Z mislijo na zlorabljene otroke, ki potrebujejo psihoterapijo in drugo strokovno pomoč, pa so zavodu Lunina vila podarili donacijo v višini pet tisoč evrov.

Pri izvedbi festivala v Dobrepolju sodeluje lokalno prebivalstvo, tudi širša skupnost pa ga je vzela za svojega, saj pri njegovi izvedbi sodelujejo številni domačini, od gasilcev in lokalnega gospodarstva (glavni pokrovitelj je proizvajalec mobilnih hišk NNikas, medijski partner radio Zeleni val) ter vse do župana Janeza Pavlina, so še zapisali v sporočilu za javnost.

