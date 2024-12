Takšno božično večerjo predlaga AI Chef

Napredek tehnologije posega na vsa področja. Umetna inteligenca s svojimi številnimi prednostmi lajša naša življenja na vse več področjih. Kotányi, vodilni ponudnik začimb in zelišč, je s predstavitvijo svojega pogovornega asistenta Kotányi AI Chef poskrbel, da bomo od zdaj naprej s pomočjo umetne inteligence lažje tudi kuhali. To novo inovativno orodje zdaj tako ljubiteljskim kot tudi profesionalnim kuharjem omogoča, da s pomočjo umetne inteligence ustvarjajo personalizirane recepte, pridobivajo nasvete za pripravo jedi in raziskujejo svet začimb. AI Chef ponuja hitro, preprosto in prilagojeno kulinarično pomoč, ki je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu in je za uporabo popolnoma brezplačna.