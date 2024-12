V Sindikatu policistov Slovenije opozarjajo, da očitki na račun dela uslužbencev centra za varovanje in zaščito ne diskreditirajo te službe, ampak celotno policijo. Od predsednika vlade, ministra za notranje zadeve in generalnega direktorja policije pričakujejo odziv in ukrepanje. V nasprotnem primeru se lahko težave poglobijo, svarijo.

V sindikatu so v dopisu predsedniku vlade Robertu Golobu navedli, da že dlje časa opozarjajo na kršitve delovno-pravne zakonodaje in neustrezno organiziran način dela policistov varnostnikov v centru za varovanje in zaščito, a so bili odgovori na njihove pobude razen zadnje ureditve problematike dnevnic bolj ali manj pavšalni, delo pa se v ničemer ni spremenilo.

Težav niso reševali na pravi način

Četrtkova vsebina oddaje Tarča na Televiziji Slovenija je po besedah sindikata "dodatno obtežila vse dosedanje izjave, očitke in kritike na račun policije in hkrati potrdila, da se težave niso reševale na pravi način, ampak se le še bolj zaostrujejo". "Tako se ustvarjata dodatni medijski pritisk in nezaupanje v policijo kot ključno institucijo za zagotavljanje varnosti v državi, kar zelo negativno vpliva na ugled policije in delo njenih uslužbencev," so zapisali v dopisu, ki so ga poslali premierju Robertu Golobu, ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju in generalnemu direktorju policije Senadu Jušiću.

"Ker živimo v dobi družbenih omrežij in digitalne resničnosti, je tudi zaupanje v policijo in občutek varnosti močno povezan s podobo, ki je državljanom na voljo v digitalnem svetu. Spričo tega apeliramo na vas, da storite vse, kar je v vaši moči, da z odločnim nastopom in sprejemanjem premišljenih odločitev razrešite nastalo situacijo, povrnete zaupanje v pravno državo in njene institucije in na ta način zaščitite integriteto policistov, ker s potenciranjem dejanj redkih posameznikov in nerodno komunikacijo prihaja do neupravičene diskreditacije policistov, zaposlenih v centru za varovanje in zaščito, posledično pa vseh nas, ki smo zagotovo v veliki večini in predano opravljamo svoje delo," so zapisali.

Čas je, da se agonija ustavi

Po njihovih besedah je zadnji čas, "da se ta agonija ustavi in izvedejo ukrepi, ki bodo zagotovili normalno in predvsem zakonito in strokovno delo tako centra za varovanje in zaščito kot celotne policije, da se lahko izvije iz tega medijskega linča in krča, v katerem je trenutno policija".

V nasprotnem primeru se bodo težave le še poglobile, nastale bodo negativne posledice z dolgoročnim učinkom, menijo. "In za to bo nekdo moral prevzeti odgovornost," so prepričani v sindikatu. Zapisali so še, da bodo v sindikatu naredili vse, da zaščitijo članice in člane.

Gončin napovedala nove kazenske ovadbe

Državna tožilka Mateja Gončin je v četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija ponovila očitke zoper vodenje centra za varovanje in zaščito. Napovedala je nove postopke in kazenske ovadbe. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je danes znova izpostavil ukrepe in nadzore, ki so jih izvedli doslej, poudaril je tudi, da policija sicer dela dobro.