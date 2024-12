Vlada podprla Poklukarjev odgovor na interpelacijo

Vlada je na dopisni seji podprla odgovor na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Minister v celoti in argumentirano kot neutemeljene zavrača vse očitke, ki izhajajo iz interpelacije, so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Vsebino odgovora na interpelacijo STA sicer še čaka.

Interpelacijo o odgovornosti in delu ministra Poklukarja so v parlamentarni postopek 28. novembra vložili poslanci NSi in SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh. V NSi namreč menijo, da so se razmere na področju notranjih zadev, predvsem v policiji tako zaostrile, da bi moral minister Poklukar odstopiti sam ali pa bi ga moral k temu pozvati predsednik vlade Robert Golob.

Poklukar je isti dan v odzivu na interpelacijo zatrdil, da bo vse očitke utemeljeno zavrnil ob razpravi v DZ. V zapisu na Facebooku je napovedal še, da bo ob tej priložnosti lahko predstavil tudi dobro delo ministrstva in slovenske policije v skrbi za varnost Slovenije.