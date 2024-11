NSi Poklukarju očita neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju Jušića

V NSi menijo, da so se razmere na področju notranjih zadev, predvsem v policiji tako zaostrile, da bi moral minister Poklukar odstopiti sam ali pa bi ga moral k temu pozvati predsednik vlade Robert Golob. "Tudi v koalicijskih strankah niso zadovoljni z razmerami v policiji," je izpostavila Čadonič Špelič.

Predlog interpelacije so v NSi vložili potem, ko je upravno sodišče ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića, in sicer pomanjkljivo obrazložitev sklepa posebne natečajne komisije.

Poklukar in Jušić medtem vztrajata, da je bil slednji imenovan zakonito. Koalicijski partnerji pa so se sicer na torkovem sestanku dogovorili, da naj se glede navedb sodišča najprej izjasni uradniški svet in poda poročilo, nato pa bodo sprejemali nadaljnje odločitve glede sodne odločbe.

A je Čadonič Špelič danes opozorila, da je bil sklep natečajne komisije veljaven le do 4. septembra letos in da torej ne obstaja več. "Obstaja pa dejstvo, da je bil nezakonit takrat, ko je vlada sprejela politični sklep," je dejala. Menijo, da bi bilo treba spremeniti tudi postopek imenovanja generalnega direktorja policije.

Jušiću očitajo, da ne izpolnjuje pogojev za to delovno mesto

V NSi tako menijo, da direktor policije ne more biti imenovan na podlagi nezakonitega sklepa, Jušiću pa očitajo tudi, da ne izpolnjuje pogojev za to delovno mesto. Prepričani so, da je bil imenovan politično, da je "izbranec ministra", zato pričakujejo, da bo tudi sam prevzel odgovornost in odstopil. Ob tem si je Čadonič Špelič izposodila besede nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar, da mora politika ostati pred vrati direktorja policije, zdaj pa je po njenem mnenju skoznje "prišla po avtocesti".

Izpostavili so še razmere v Centru za varovanje in zaščito, kjer se varnostniki delijo na "posvečene, ki varujejo premierja, in vse ostale", ob tem pa opozorili na kršitve delavskih pravic slednjih. Izpostavili so tudi nepravilnosti v primeru varovanja vrhovne državne tožilke in nakup stražarskih hišk za policiste, ki so stale 40.000 evrov na kvadratni meter.

Čadonič je med očitki Poklukarju nanizala tudi to, da se ne zavzema za varnost ljudi, predvsem v jugovzhodnem delu države, kjer je prišlo do nasilja v šolah, pripadniki romske skupnosti pa so celo napadli policiste.

Interpelacijo lahko po poslovniku DZ vloži 10 poslancev. Podpise za interpelacijo Poklukarja so prispevali tudi v SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh.

K podpisu interpelacije so v NSi povabili tudi nepovezano poslanko Mojco Šetinc Pašek, ki pa podpisa, kot je v sredo sporočila za STA, ne namerava prispevati. Bo pa interpelacijo proti Poklukarju podprla v primeru, da ta ne ponovi postopka za imenovanje generalnega direktorja policije.