Podpredsednik vlade Matej Arčon je na drugem festivalu stranke Gibanja Svobode napovedal, da ne bo več generalni sekretar stranke, a še vedno ostaja podpredsednik vlade. Na mestu generalnega sekretarja stranke ga bo zamenjal Matej Grah. Na festivalu, kjer so se zbrali številni poslanci koalicije, so predstavili tudi nov logotip stranke in slogan Svoboda naprej. Na dogodek sta prišla tudi premier in predsednik stranke Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber.

Matej Grah je bil predsednik podmladka Gibanja Svobode, od julija lani se je preselil v kabinet predsednika vlade, kjer je skrbel za organizacijo kabineta. Kandidiral je tudi za mesto evropskega poslanca.

Mateja Arčona bo zamenjal Matej Grah. Foto: Ana Kovač

Gibanje Svoboda z novim logotipom

Na festivalu so sporočili tudi, da ima stranka Gibanje Svoboda novo podobo in nov logotip. "Nova podoba je začetek nove poti, proti zmagi na volitvah prihodnje leto. Da bomo na tej poti uspešni, smo pripravili prvo presenečenje," je še povedal Arčon in pokazal na nov logotip stranke.

Nov logotip stranke Foto: Ana Kovač

Sporazum z mariborskim županom Sašo Arsenovičem

Festivala so se udeležili številni poslanci, pričakujejo pa še predsednika stranke in premierja Roberta Goloba, ki bo imel osrednji nagovor. Pričakovati je, da bo ta nakazal smer stranke v letu do volitev, spregovoril naj bi tudi o potencialnih zavezništvih. Med drugim naj bi stranka sklenila sporazum o sodelovanju z mariborskim županom Sašo Arsenovičem, ki je tudi prisoten na današnjem dogodku Svobode.

Mariborski župan Saša Arsenovič Foto: Ana Kovač V spodnji galeriji poglejte, kakšno je vzdušje na drugem festivalu Svobode v Arboretumu Volčji Potok.