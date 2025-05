Člani in podporniki Gibanja Svoboda se bodo v Arboretumu Volčji Potok zbrali na drugem festivalu Svobode. V ospredju dogodka največje vladne stranke leto pred naslednjimi volitvami bodo programska izhodišča ter obetajoča se nova zavezništva oziroma sodelovanja, napovedujejo.

Današnje srečanje članstva in simpatizerjev Gibanja Svoboda bo potekalo slabo leto pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami in skoraj teden po referendumski zavrnitvi vladnega zakona o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, ki je že nakazal tempo na političnem parketu v letu do volitev.

Pogled v prihajajoče volilno leto

Pričakovati je, da bo današnji dogodek največje vladne stranke postregel s pregledom dosedanjega dela vladne koalicije, predvsem pa že prinesel pogled v zadnjo etapo mandata in priprave na novo bitko za glasove volivcev.

Koalicijski partnerji so že v tem tednu ob komentarju izida referendumskega glasovanja ocenjevali, da jih v naslednjih politično napornih mesecih čaka še nekaj dela in sprejem nekaterih pomembnih zakonov.

Golob pa je ob tem ocenil, da je zdaj na koaliciji, da s trdim in dobrim delom prepričajo ljudi, da se v čim večjem številu prihodnje udeležijo volitev in "da na teh volitvah vsi skupaj rečemo nikoli več desnemu populizmu".

V osrčju bodo programska izhodišča in politična zavezništva

V stranki so za STA napovedali, da bodo v osrčju tokratnega festivala Svobode programska izhodišča in politična zavezništva oz. sodelovanja v prihodnjem letu, ko politične akterje čakajo tako državnozborske kot lokalne volitve.

Zbrane na festivalu bodo ob premierju in predsedniku stranke Golobu nagovorilo več vidnih predstavnikov stranke, med drugim podpredsednika Svobode in vlade Matej Arčon in Klemen Boštjančič, pa tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Od tujih gostov bo na srečanju stranke prisoten tudi podpredsednik evropske stranke liberalcev Alde Malik Azmani. Stranka je namreč spomladi podprla včlanitev v Alde.