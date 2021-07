Ajša Vodnik: Upam, da bodo poslanci zbrali dovolj modrosti za to dejanje #video

"Upam, da bodo poslanci zbrali dovolj modrosti in potrdili Marka Borisa Andrijaniča za ministra," je na današnji novinarski konferenci z naslovom "Nujni prvi korak k digitalni in zeleni Sloveniji" dejala Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija.

Predstavniki slovenske znanstvene, digitalne in podjetniške skupnosti so izrazili podporo in spregovorili o pomenu potrditve prvega ministra za digitalno preobrazbo. "Mark Boris Andrijanič je najboljši kandidat za ministra. Ima bogate mednarodne izkušnje in povezave," je prepričana Vodnikova.

Celotno novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj:

"V Strateškem svetu za digitalizacijo je ogromno uspešnih in pametnih ljudi. Vsak izmed njih je s svojim znanjem iz svojega okolja prinesel ogromno predlogov. Podpiramo Andrijaniča za funkcijo ministra, saj je človek ki posluša, povezuje in spodbuja k debati," je dejal predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije, direktor ZZI Igor Zorko.

.@GregorMacedoni: Podporo ukrepom za digitalizacijo so izrazile tudi Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. @MBAndrijanic je človek, ki je prekinil svojo poslovno kariero za to, da je prišel pomagat svoji državi. pic.twitter.com/RqFfLBIOm7 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 15, 2021

"Digitalizacija je kot šport. Tukaj bi Slovenci morali stopiti skupaj in zmagati skupaj"

Čas je, da stopimo skupaj, je poudaril predsednik Inženirske akademije Slovenije, soustanovitelj in direktor Cosylab Mark Pleško: "Pripravljenih imamo 40 ukrepov, zato je izredno pomembno, da čim prej potrdimo ministra za digitalizacijo, da jih bomo lahko začeli realizirati. Opozicija nasprotuje vladi in ji noče pomagati. Imamo veliko tem, kjer lahko pride do političnega konflikta, vendar menim, da digitalizacija ne bi smela biti ena izmed njih. Digitalizacija je kot šport. Tukaj bi Slovenci morali stopiti skupaj in zmagati skupaj."

.@jure: Predlogi Strateškega sveta so dobri, konkretni in izvedljivi, zato jih je potrebno čim hitreje uresničiti. Imamo zgodovinsko priložnost, da presežemo naše razlike, se povežemo in vsi skupaj sodelujemo pri tem pomembnem projektu za našo prihodnost. pic.twitter.com/HCuk2uluPG — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 15, 2021

Da je digitalizacija pomembna tema, ki ne sme postati predmet prerekanj, je izpostavil tudi slovenski glasnik digitalne tehnologije Marko Grobelnik: "Digitalizacija je tema, kjer ne bi smelo biti dvoma, ali je to v našem skupnem interesu. Gre za nas in za naše otroke."

Dajmo priložnost digitalizaciji

"Imamo priložnost, da dobimo resor, ki bo krojil prihodnost Slovenije. Dajmo priložnost digitalizaciji. Andrijanič ni politik, je strokovnjak in močno si želimo, da bo jutri v Državnem zboru potrjen," je povedal Žiga Vavpotič, podjetnik in bivši predsednik uprave Outfit7 Outfit7.