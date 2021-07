Znano je, kdaj naj bi dobili novega ministra

Predsednik vlade Janez Janša je predlog, da Andrijanič postane minister brez resorja, ki bo usklajeval delo ministrstev pri digitalni preobrazbi Slovenije, v DZ poslal v ponedeljek. V ta namen se ustanavlja tudi služba vlade za digitalno preobrazbo, so ob tem sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Kot je v današnji izjavi pojasnil vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, gre za smiselno nadaljevanje dosedanjih aktivnosti. "Digitalna preobrazba je praktično na prvem mestu, kar zadeva prihodnje strategije, in zato je tudi razumljivo, da je treba znotraj institucij na ravni vlade postaviti neko koordinacijo," je dejal. Imenovanje ministra, ki bo usmerjal digitalni prehod znotraj posameznih resorjev, se mu zdi korak v pravo smer.

"Računam, da bo to minister, ki bo imel pooblastila, da bo lahko koordiniral posamezna ministrstva na področju prehoda v digitalno družbo," je bil jasen Krivec. Andrijanič je po njegovem prepričanju primeren in sposoben kandidat.

Zaslišanje v petek dopoldne, glasovanje popoldne

Zaslišanje pred pristojnim odborom DZ bo predvidoma v petek dopoldne, popoldne pa je že mogoče pričakovati izredno sejo DZ, na kateri bodo poslanci odločali o imenovanju ministra. Morebitna podpora iz vrst opozicije bi Krivca sicer pozitivno presenetila, a pričakuje, da bo Andrijanič dobil dovolj glasov že iz vrst koalicije. "Tudi v opoziciji, bi rekel, se strinjajo, da je digitalna preobrazba nujno potrebna za našo državo," je še dejal.

Andrijanič je kandidat iz kvote NSi. Kot je dejal Krivec, se bo s tem po svoje tudi nekoliko uravnotežilo neravnovesje med strankarskimi kvotami v vladi.

Kandidat prihaja iz kvote NSi

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je v današnji izjavi novinarjem v DZ povedal, da z Andrijaničem delijo skupne vrednote. Horvat verjame, da bo svojo nalogo v vladni ekipi zelo dobro opravil. Če ga je premier predlagal za ministra, pa je po Horvatovih besedah tudi normalno, da so se v DZ pri podpori za imenovanje "prešteli". Ob tem verjame, da v DZ ne bi smelo biti nikogar, ki bi nasprotoval digitalni preobrazbi Slovenije.

Horvat je spomnil, da je NSi že kot opozicijska stranka nekaj let opozarjala, da se na področju digitalne agende, ki jo je Evropska komisija sprejela že pred časom, ni nič spremenilo. NSi je leta 2019 po njegovih besedah pripravila programsko konferenco z naslovom Pametna Slovenija, na njihovo idejo pa je vlada pred dobrimi tremi meseci ustanovila strateški svet za digitalizacijo, ki ga vodi Andrijanič.

Strateški svet je po Horvatovih besedah v tem obdobju pripravil okoli 40 zelo dobrih predlogov, ki jih je treba zdaj uresničiti. To najlažje naredi minister, ki bo na horizontalni ravni to vsebino usklajeval, je dodal.

Podpora tudi v SMC in SNS

Vodja poslanske skupine SMC Gregor Perič je pojasnil, da je predlog predsednika vlade, da Andrijanič postane minister brez resorja, koalicijsko usklajen in ga v SMC podpirajo. Tudi po njihovem mnenju digitalizacija potrebuje posebno pozornost in medresorsko usklajevanje.

"Imenovanje ministra bo omogočilo še dodaten pospešek in napredek na tem področju. Obenem si obetamo, da bo novi minister dobro sodeloval tudi z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom. Konec koncev je prav digitalizacija ena od prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu EU," je še navedel Perič.

Andrijanič lahko računa tudi na podporo treh poslancev SNS. "Če želimo, da država deluje, je treba pri tem pomagati, ne pa rušiti. Rušenja v DZ imajo ljudje čez glavo," je danes menil prvak SNS Zmago Jelinčič. Kot je dejal, nimajo do Andrijaniča nobenih zamer in ga lahko podprejo.

V DeSUS bodo počakali na predstavitev kandidata pred pristojnim odborom in se odločili o podpori.

Za imenovanje ministra je potrebna večina prisotnih poslancev.

Na petkovem dnevnem redu izredne seje, katere sklic bodo po besedah Krivca predlagali v četrtek na kolegiju predsednika DZ, je sicer mogoče pričakovati tudi uvrstitev tretjega branja oziroma odločanja o predlogu zakona o orožju in zakonu o pravilih cestnega prometa. "Želimo, da se te zadeve do počitnic počistijo, in tako bi v petek to lahko uredili," je pojasnil Krivec.