Kako bi Janša z digitalizacijo Slovenijo naredil vitko

"Strateški svet za digitalizacijo smo sestavili z ljudmi, ki niso povezani z državno administracijo, agencijami in drugimi javnimi ustanovami. To smo storili zato, da se strateški svet ne bo obremenjeval z eksekucijo, ampak bo res gledal strateško, je poudaril predsednik vlade Janez Janša.

"Delež posameznikov, ki vidijo pozitiven vpliv tehnologij na svoje življenje, je v Sloveniji med najnižjimi v Evropi," je danes na prvi seji strateškega sveta za digitalizacijo dejal predsednik vlade Janez Janša. Podatek, da Slovenci v tehnologiji vidimo več negativnih stvari kot pozitivnih, je presenetil tudi Janšo.

Predsednik vlade @JJansaSDS: Za slovenske razmere je izjemno velik izziv to, da v šolske programe vgradimo vsa potrebna temeljna znanja in povečamo izobraževalne kapacitete za pridobivanje specialističnih znanj. #DigitalnaSlovenija pic.twitter.com/mPEc2zoCkc — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 23, 2021

Septembra celovit načrt digitalizacije države

Zato po njegovih besedah ni nenavadno, da Slovenija ni med najbolj digitaliziranimi državami na svetu: "Če ne verjameš, da ti ne bo določena stvar pomagala, potem se z njo ne ukvarjaš." Janša je zato novoustanovljenemu strateškemu svetu za digitalizacijo, ki ga vodi Mark Boris Andrijanič, dal nalogo, da do 15. septembra pripravi izčrpen načrt, kako lahko Slovenija v petih letih postane ena izmed petih najboljših držav na tem področju v Evropi.

"Omogočiti moramo dosledno izvajanje temeljnega načela vitke države. Da nismo državljani tisti, ki moramo zbirati podatke, obrazce … Ampak da je državni organ dolžan, da zbere potrebne podatke," je le enega izmed primerov, kaj pričakuje od strateškega načrta digitalizacije, navedel Janša.

Šest delovnih skupin

Strateški svet bo pod vodstvom Andrijaniča do 15. septembra iskal rešitve za digitalizacijo Slovenije in po besedah predsednika sveta tudi še iščejo morebitne nove člane. Dosedanji člani sveta, predvsem IT-podjetniki, raziskovalci, člani interesnih skupin in predstavniki velikih podjetij. Svet bo deloval v šestih delovnih skupinah, vsaka bo za svoje področje pripravila strateški načrt digitalizacije: javna uprava in digitalna družba, zdravstvo, izobraževanje, gospodarstvo in podjetniško okolje, nove tehnologije (umetna inteligenca, kibernetska varnost ...) in digitalna diplomacija (kako Slovenijo narediti privlačno za najboljši kader iz celega sveta).

Še nekaj utrinkov s strateškega sveta za digitalizacijo:

mag. Ivan Simič: Pozdravljam ustanovitev strateškega sveta za digitalizacijo. Pričakujem, da bomo dobro sodelovali, da se bomo usklajevali. Naša želja je, da bi Slovenija v teh letih prišla med 5 najboljših in mislim, da ta cilj lahko dosežemo samo z enotnostjo. pic.twitter.com/xMWdiFUqTN — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 23, 2021

mag. @AVodnik: Do svojih otrok moramo biti odgovorni, zato moramo v šolski sistem takoj vpeljati računalništvo in informatiko, predvsem pa digitalno pismenost. Vključiti moramo tudi starejše. Do leta 2030 bomo demografsko osma najstarejša država, zato nihče ne sme biti izključen. pic.twitter.com/IhN8L8sNDE — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 23, 2021

.@MBAndrijanic: Oblikovali smo 6 delovnih skupin. Prva se bo ukvarjala z javno upravo in digitalno družbo. Med drugim bomo poskusili najti rešitve za digitalizacijo upravnih postopkov. Ključna pa bo tudi infrastruktura in vlaganje v širokopasovni dostop do interneta. pic.twitter.com/aL2JLN1hQF — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 23, 2021

.@jure: Vesel sem ustanovitve te skupine. Moj prvi predlog je namenjen rešitvi težav in birokratskih ovir pri vzpostavljanju podružnic in hčerinskih družb tujih visokotehnoloških podjetij v Sloveniji. pic.twitter.com/gAdkzLhAGm — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 23, 2021

.@ZigaTurk: Splošno izboljšanje okolja v Sloveniji bo dobro za digitalno. Ne moremo ločiti digitalne strategije od nekega splošnega izboljšanja vseh vrst okolji, ki jih imamo v Sloveniji. Digitalno ni samo sebi namen, ampak povečuje produktivnost drugih panog. #DigitalnaSlovenija pic.twitter.com/E1LnPf8hwW — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 23, 2021

.@m_stular: Čaka nas veliko izzivov, ki jih moramo rešiti. Osredotočiti se moramo na stvari, ki bodo predstavljale dodano vrednost. Prepogosto izumljamo nekaj, kar je že izumljeno in ob tem pozabljamo na uporabnika. Tak primer je eUprava. Veliko možnih storitev, a nizka uporaba. pic.twitter.com/bVjFmqqH7u — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 23, 2021

Igor Zorko: Graditi moramo poslovno okolje. Okolje, ki bo omogočalo razvoj podjetjem na digitalnem področju. To moramo izvajati stalno. Ne z razpisi vsake toliko časa. To mora biti programsko urejeno. #DigitalnaSlovenija pic.twitter.com/3jjZ7h18Kr — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 23, 2021

.@marko_grobelnik: Potrebno je zvišati unčikovitost investiranega denarja s primernim upravljanjem. Nepovratni denar, ki pride od države, ni tako cenjen kot lastniški denar od tveganega kapitala. To je nezaslišano. To je možno, ker ni prave kontrole nad državnim denarjem. pic.twitter.com/hy2jLyxMC4 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 23, 2021

.@andraztori: Mislim, da bi morali v državni upravi uvesti občasno obvezno delo od doma. To pa zato, da se prisilimo, da vse procese digitaliziramo. V ključno s tem, da se navadimo na bolj celovite odnose med nadrejenimi in podrejenimi. Tudi, ko se ne vidimo. #DigitalnaSlovenija pic.twitter.com/QG5GF5HsH5 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 23, 2021