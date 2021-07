Poziv vladi: Čim prej se lotite tega

Digitalni preboj Slovenije mora biti nacionalna prioriteta, poudarja 32 organizacij, ki so podprle implementacijo prvega paketa ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo , ki ga vodi Mark Boris Andrijanič. Med podporniki so znanstvene ustanove in združenja, univerze, gospodarska in podjetniška združenja, zdravniška združenja, pa tudi združenja občin, ter društva in zveze društev. Vlado so ob tem pozvali, naj čim prej sprejme vse potrebne pravne in izvedbene podlage za implementacijo ukrepov.

"Prepričani smo, da je digitalizacija izjemnega pomena za prihodnost Slovenije. Zato pozdravljamo prizadevanja Strateškega sveta za digitalizacijo in podpiramo predlagani prvi paket ukrepov, namenjenih digitalizaciji slovenskega gospodarstva, javne uprave, zdravstva, izobraževanja in družbe kot celote. Verjamemo, da gre za rešitve, ki lahko Slovenijo popeljejo med najnaprednejše in najuspešnejše evropske države," so zapisali v pismu podpore, ki so ga med drugim podpisali v Ameriški gospodarski zbornici Slovenije, Britansko-slovenski gospodarski zbornici, Gospodarski zbornici Slovenije, Klubu slovenskih podjetnikov, Slovensko-nemški gospodarski zbornici, univerzah v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, Združenju Manager in Zdravniški zbornici Slovenije.

"Cilj mora biti preboj med najboljše"

"Naš skupni cilj mora biti, da se Slovenija prebije s trenutnega 16. mesta na DESI lestvici digitalne družbe in ekonomije med najbolj digitalno napredne evropske države. Zavedamo se, da bo ključna hitra in dosledna implementacija predlaganih ukrepov, zato predlagamo Vladi Republike Slovenije, da čim prej sprejme vse potrebne pravne in izvedbene podlage. Obenem pozivamo celotno slovensko politiko in ostale deležnike, da sprejmejo digitalni preboj Slovenije kot nacionalno prioriteto in podprejo prizadevanja Strateškega sveta za digitalizacijo ter ostalih, ki predlagajo rešitve na tem področju. Hkrati izražamo pripravljenost, da s svojim znanjem in izkušnjami pripomoremo k uresničitvi skupne vizije digitalne in moderne Slovenije," so še poudarili.

Kaj vse predlagajo?

Strateški svet za digitalizacijo je junija predstavil prvi paket ukrepov digitalizacije, ki ga je potrdila vlada. "Gre za 40 rešitev za četrto desetletje slovenske države, ki bo nedvomno digitalno," je poudaril prvi mož sveta Mark Boris Andrijanič. Strateški svet, ki je bil ustanovljen aprila, je v prvi paket predlogov vključil rešitve za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva.

"Posebno pozornost smo namenili pomoči ranljivim skupinam, vračanju slovenskih IT in drugih strokovnjakov iz tujine ter krepitvi kibernetske varnosti," je na novinarski konferenci poudaril Andrijanič.

"Četrto desetletje slovenske države bo nedvomno digitalno," je poudaril prvi mož sveta za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič. Foto: STA

Prihranili nam bodo živce, reševali bodo življenja

Na področju javne uprave in digitalne družbe je svet predlagal "rešitve, ki bodo poenostavile življenje državljanov in jim prihranile veliko časa ter živcev pri poslovanju z državo," je dejal Andrijanič. Med njimi so e-gradbeno dovoljenje in e-osebna izkaznica, virtualno okence ter ukinitev prometnega dovoljenja.

Pri zdravstvu se je skupina odločila za ukrepe, ki "lahko s pomočjo naprednih tehnologij rešujejo življenja, prihranijo milijone pri javnem naročanju in skrajšajo čakalne vrste". Andrijanič je med drugim naštel uvedbo telemedicinske obravnave kroničnih in onkoloških bolnikov, uvedbo mobilne aplikacije za enostaven dostop do zdravnika in e-javno naročanje v zdravstvu.

Na področju novih tehnologij in digitalne diplomacije naj bi predlagane rešitve postavile Slovenijo na mednarodni zemljevid tehnoloških talentov, inovacij in investicij. Zato so med drugim predlagali vzpostavitev razvojno-gospodarskega predstavništva v Silicijevi dolini v Združenih državah Amerike in mednarodnega centra za uporabno umetno inteligenco v Sloveniji.

Uvedli bi obvezni predmet računalništva in informatike

Predlagane rešitve naj bi poenostavile tudi poslovanje podjetij z državo, spodbudile nastajanje startupov in privabile slovenske IT in druge strokovnjake iz tujine. Med konkretnimi ukrepi so e-notarske storitve, enotno poročanje podjetij državi ter spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delnicami in opcijami podjetja.

Na področju izobraževanja so med drugim v svetu predlagali digitalni bon za pridobivanje e-veščin ter vpeljavo obveznega predmeta računalništva in informatike v srednje in osnovne šole.