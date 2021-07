Andrijanič: V tej tekmi se počasnim in neodločnim ne prizanaša

Andrijanič je na zaslišanju pred parlamentarnim odborom za notranje zadeve, po katerem bo o njegovem imenovanju odločal še državni zbor, med drugim povedal:

.@MBAndrijanic: Digitalizacija je na izmed ključnih rešitev, da postanemo moderna in napredna država, da ustvarimo deželo priložnosti v kateri bodo lahko vse generacije izkoristile svoje talente in živele dostojno življenje. pic.twitter.com/U5mVfYWjU3 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 16, 2021

.@MBAndrijanic: ZDA in Kitajska povečujeta prednost pred Evropo. Globalna tehnološka tekma prinaša velike prednosti za majhne države in ne prizanaša počasnim in neodločnim. Tudi zato mladi množično odhajamo v tujino. #DigitalnaSlovenija pic.twitter.com/rQQC6AVRIF — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 16, 2021

.@MBAndrijanic: Z grenkobo v srcu sem opazoval, kako Slovenija zaostaja. Kako nas z velikimi koraki dohitevajo in prehitevajo države, ki so bile še pred 30 leti bistveno manj razvite od nas. #DigitalnaSlovenija pic.twitter.com/YQ9KbWTXf7 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 16, 2021

Mark Boris Andrijanič bo, če mu DZ danes prižge zeleno luč, usklajeval delo ministrstev pri digitalni preobrazbi Slovenije. V ta namen se ustanavlja tudi služba vlade za digitalno preobrazbo. Predlog o njegovem imenovanju bodo poslanci obravnavali na seji ob 12.00. Udeležil se je bo tudi predsednik vlade Janez Janša.

Janša: Ne gre za politično odločitev

Janša pričakuje, da bo predlog za Andrijaničevo imenovanje dobil zadostno podporo. "Ne gre za politično odločitev," je v četrtek dejal na skupni novinarski konferenci s predsednikoma NSi in SMC Matejem Toninom in Zdravkom Počivalškom. Kot je dodal, je v našem skupnem interesu, da Slovenija čim prej postane čim bolj digitalna ter da sredstva iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost uporabi čim bolj produktivno.

Tudi predstavniki slovenske znanstvene, digitalne in podjetniške skupnosti so včeraj izrazili podporo in spregovorili o pomenu potrditve prvega ministra za digitalno preobrazbo. "Andrijanič je najboljši kandidat za ministra. Ima bogate mednarodne izkušnje in povezave. Upam, da bodo poslanci zbrali dovolj modrosti in ga potrdili za ministra," je na novinarski konferenci z naslovom Nujni prvi korak k digitalni in zeleni Sloveniji dejala Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija.

Opozicija: Gre za preusmerjanje pozornosti

Da nasprotujejo Andrijaničevemu imenovanju, so že sporočile opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Čeprav nekatere pritrjujejo pomenu digitalizacije, pa se jim zdi trenutek za to potezo politično povsem neprimeren, menijo da gre za preusmerjanje pozornosti.