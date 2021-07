Počivalšek jezno o opoziciji: Spominjajo me na najstnike, ki jih razganjajo hormoni #vŽivo

"Sprememba zakona o nalezljivih boleznih v tej fazi najbrž ni potrebna. Vlada si bo vzela čas do jeseni, da nekatere pripombe, ki so bile dane v razpravi preučimo in vložimo novo novelo. Tudi o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu bomo odločali takrat," je na današnji novinarski konferenci dejal Janez Janša. "Stvari so se pregrele. Treba se je ustavit in stopit korak nazaj, da bomo jutri lahko naredili korak naprej," je dodal obrambni minister Matej Tonin.

Vlada je s to novelo zakona hitela zato, da ujame rok, ki ga je postavilo ustavno sodišče. Star zakon še vedno velja in omogoča dovolj instrumentov, da se dovolj učinkovito borimo z epidemijo, je prepričan Janša: "Sprememba zakona o nalezljivih boleznih v tej fazi najbrž ni potrebna. Koalicija bo predlagala preložitev glasovanja o zakonu o nacionalnem demografskem skladu. Ne želimo, da se tako pomemben zakon sprejema v politično pregretem ozračju. Vlada si bo vzela čas do jeseni."

Vlada je na današnji seji podaljšala veljavnost obstoječih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusne okužbe do 25. julija in z uredbo določila način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi.

"Naše mnenje je, da sedaj, ko imamo na voljo dovolj cepiva, ko lahko ljudje izbirajo, je odgovornost na vsakemu posamezniku, da zaščiti sebe in svoje bližnje, hkrati pa tudi omogoči odprtost javnega življenja. Na voljo imamo dovolj instrumentov, da nam ni treba ponovno zapirati javnega življenja, omejevati gibanja. Čas je, da združimo moči in dosežemo čim večjo precepljenost prebivalstva," je poudaril Janša.

V Sloveniji do zdaj potrdili 200 primerov različice delta

V sredo smo v Sloveniji ob 1.691 PCR-testih potrdili 56 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 3,3 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 4,7 odstotka.

Zadnje poročilo sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 200 primerov različice delta, od tega v tednu od 27. junija do 4. julija 66, teden pred tem pa 70. Na novo so potrdili tudi štiri primere različice delta plus, skupaj doslej šest.