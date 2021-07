Predpočitniški test moči med koalicijo in opozicijo

Z novelo zakona želi vlada uresničiti odločbo ustavnega sodišča, da so nekateri deli zakona o nalezljivih boleznih, povezani z ukrepi ob epidemiji, neustavni.

Pravna ureditev naj bi bila po navedbah vlade uporabna tako ob pojavu že znanih nalezljivih bolezni kot tudi ob pojavu do zdaj neznanih in strokovno še neraziskanih nalezljivih bolezni. Tudi po oceni koalicijskih poslancev novela prinaša ustrezne rešitve za varovanje zdravja državljanov.

Iz opozicije več opozoril

Foto: Bojan Puhek V razpravah opozicijskih poslancev tako na sejah pristojnega parlamentarnega odbora kot na seji DZ pa je bilo slišati več opozoril o preširokih pooblastilih vlade pri sprejemanju ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljivih boleznih, ki bi jih prinesla novela.

Podobno je pred glasovanjem o vetu izpostavil tudi del državnih svetnikov in presodil, da je poslancem treba dati možnost za ponovni premislek, razpravo ter priložnost za oblikovanje boljših rešitev za uresničitev odločbe ustavnega sodišča.

Člani odbora za zdravstvo so sicer na sredini seji z desetimi glasovi za in osmimi proti novelo ocenili kot ustrezno.

DZ za konec julijske seje o DDV in investicijah v zdravstvo

Vladni predlog novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV) v slovenski pravni red prenaša določbe evropskih direktiv ter nekatere poenostavitve in administrativne razbremenitve davčnih zavezancev in finančne uprave. Med drugim se ukinja prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV, račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo.

Vladi predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 med drugim predvideva naložbe v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor, splošnih in specialnih bolnišnicah, psihiatričnih bolnišnicah, porodnišnicah, fakultetah za študij medicine in dentalne medicine ter znanstveno-izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah na področju zdravstva.

DZ bo opravil tudi prvo branje zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, ki ga je predlagala Levica. Ta izenačuje višino določenih dovoljenih emisij škodljivih snovi v zrak v sežigalnicah in v napravah za sosežig ter postavlja strožje pogoje za monitoring. Prebivalcem Anhovega in doline Soče bi s tem po njihovem zagotovili ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja.

O tem, ali so omenjeni predlogi primerni za nadaljnjo obravnavo, bo DZ glasoval še danes. Poleg tega bo glasoval tudi o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu, katerega obravnavo so poslanke in poslanci opravili v sredo, prinaša pa preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v demografski sklad, ki bi v upravljanje dobil še preostale naložbe države