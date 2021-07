Počivalšek jezno o opoziciji: Spominjajo me na najstnike, ki jih razganjajo hormoni #video

"Spoznal sem, da opozicije nima več smisla pozivati k treznosti in odgovornosti v teh težkih časih. Spominjajo me na najstnike, ki jih razganjajo hormoni in nikakor ne pridemo do sporazuma. Nimamo pogojev za razumevanje in dogovarjanje o ključnih temah ter pogojih za državo," je na današnji novinarski konferenci delovanje opozicije ostro komentiral minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

"Razumem, da opozicija in mediji, ki so pod njeno kontrolo, stvari vidijo in predstavljajo drugače, bi pa ob tem pričakoval vsaj minimum korektnosti." je bil jasen Počivalšek.

Ob tem je poudaril, da Slovenija dosega odlične gospodarske rezultate in to kljub rušilnosti opozicije. "Za ljudi so bolj pomembni konkretni rezultati, kot pa medijski videz tega, kar počnemo. Odločno bomo nadaljevali z izvajanjem koalicijske pogodbe in z delom za razvoj vse regije," je pojasnil.

.@PocivalsekZ: Pri kakšni zadevi, ki smo jo naredili, smo bili tudi nerodni in nismo vsega izpeljali perfektno, pa vendar me včasih zaboli, ko se mediji in opozicija zapičijo samo v te nerodnosti in jih napihnejo do neba. Ob tem pa so spregledani dosežki in dobri rezultati. pic.twitter.com/LpHddhNXN2 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 15, 2021

Počivalšek: Ta vlada je najbolj operativna

"V zadnjih 7 letih je to že moja tretja vlada, zato lahko naredim primerjavo dela in doseženega ter brez omalovaževanja drugih ocenim, da je ta vlada zagotovo najbolj operativna in uspešna," je povedal gospodarski minister.