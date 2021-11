Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister Mark Boris Andrijanič napoveduje, da bodo na današnji ministrski konferenci izmenjali najboljše prakse na področju digitalizacije javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva. Foto: STA

Slovenija danes gosti ministrsko konferenco, na kateri bodo govorili o pospešitvi evropske digitalne preobrazbe in okrepitvi čezatlantskega sodelovanja, je ob prihodu na srečanje dejal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Minister je vesel, da ta dogodek utrjuje položaj Slovenije kot nove digitalne zvezde Evrope.

Kot je ob prihodu na srečanje ministrov za digitalizacijo držav pobude Tri morja, ki poteka na Brdu pri Kranju, pojasnil Mark Boris Andrijanič, bodo danes izmenjali najboljše prakse na področju digitalizacije javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva.

"Skupaj se bomo pogovorili tudi o tem, kako lahko pospešimo evropsko digitalno preobrazbo in okrepimo čezatlantsko sodelovanje," je povedal.

Popoldne se bodo ministrom po njegovih pojasnilih pridružili tudi predstavniki zasebnega in nevladnega sektorja. "Skupaj bomo govorili o tem, kako lahko zmanjšamo digitalne razlike v naši družbi in povečamo tehnološke investicije v naši regiji," je dejal Andrijanič in dodal, da je ambicija naše regije postati med vodilnimi na področju digitalizacije v Evropi.

Slovenija srečanje organizira v okviru predsedovanja Svetu EU skupaj z Atlantskim svetom. Ministrska konferenca bo prva priložnost za države pobude Tri morja in njihove ministre, da odprejo razpravo o digitalnem stebru ter opredelijo pot nadaljnjim razpravam o povezovanju in krepitvi čezatlantskega povezovanja, je zapisano na spletni strani slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Ministri se bodo na dopoldanskem delu poleg izmenjave dobrih praks s področja digitalizacije javne uprave, zdravstva, izobraževanja in gospodarstva dotaknili tudi vprašanj strateške suverenosti, strategije o polprevodnikih, čezatlantskega sodelovanja ter razvoja enotnega digitalnega trga.

Popoldanski del konference bo potekal kot interaktivna razprava, razdeljena na dva oz. tri tematske sklope. Razprava bo povezala goste konference ter predstavnike zasebnega sektorja. V ospredju bo krepitev digitalne ekonomije v regiji ter možnosti sodelovanja strateških partnerjev pri razvoju digitalnega trga držav pobude Tri morja.

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer konferenca v celoti poteka v videokonferenčni obliki.