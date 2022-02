Minister Andrijanič: To je absolutno nesprejemljivo

Digitalizacija je po besedah ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča timski šport, v katerem lahko zmagamo le, če bomo igrali skupaj. Za uspeh in dosego ciljev bo ključno sodelovanje med politiko, državno upravo, državljani, gospodarstvom in EU, je poudaril na današnji konferenci na temo Slovenije na poti v digitalizacijo. Med drugim je poudaril, da je v Sloveniji 108 tisoč gospodinjstev brez dostopa do širokopasovnega interneta visoke hitrosti, kar je po njegovih besedah "absolutno nesprejemljivo". Cilj je do leta 2027 pokriti vsa še nepovezana gospodinjstva s satelitskim ali fiksnim širokopasovnim internetom.

Pandemija zelenih in digitalnih načrtov EU ni spremenila, ampak jih je celo okrepila in pospešila, je na hibridni konferenci, ki sta jo pripravila predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Evropska investicijska banka (EIB), danes poudarila vodja predstavništva Jerneja Jug Jerše. "Digitalna in bolj trajnostno usmerjena rast vodi v odpornejšo, bolj vključujočo in socialno pravično družbo," je dejala.

Podpredsednica EIB Lilyana Pavlova je poudarila, da je banka lani namenila več kot 95 milijard evrov za podporo odgovoru na pandemijo covid-19, podnebno ukrepanje in digitalizacijo. Več kot 20 milijard evrov financiranja je bilo namenjenih inovacijam, tudi investicijam v digitalizacijo, dvig spretnosti in izobraževanje za novo digitalno resničnost. "To je ključno za ohranjanje evropske konkurenčnosti, pa tudi pri zasledovanju cilja evropske strateške avtonomije," je dejala.

Andrijanič izpostavil nov zagon digitalizacije v Sloveniji

Poročilo EIB za lani kaže, da je digitalizacija v Sloveniji napredovala dobro. Izziv ostaja hitro prilagajanje novi normalnosti ter izkoriščanje vseh koristi zelenega in digitalnega prehoda. "Veseli nas, da se vlada na to odziva z ambiciozno digitalno strategijo," je dejala Pavlova. Skupina EIB je pripravljena še naprej podpirati investicije in reforme v smeri digitalnega prehoda Slovenije, je zatrdila.

Andrijanič je izpostavil nov zagon digitalizacije v Sloveniji. Spomnil je, da je cilj države do konca desetletja postati ena od petih digitalno najnaprednejših evropskih držav. Trenutno Slovenija na lestvici zaseda 13. mesto, pri čemer za vrhom precej zaostaja. "Tudi zato sta digitalna vključenost in gigabitna povezljivost naši absolutni prioriteti," je pojasnil minister.

Slovenija je pod povprečjem EU pri digitalnih veščinah, le 55 odstotkov odraslega prebivalstva obvlada vsaj osnovne veščine. Vlada zato načrtuje program e-opismenjevanja v vrednosti več kot 30 milijonov evrov. V Sloveniji je ob tem 108 tisoč gospodinjstev brez dostopa do širokopasovnega interneta visoke hitrosti, kar je po Andrijaničevih besedah "absolutno nesprejemljivo". Cilj je do leta 2027 pokriti vsa še nepovezana gospodinjstva s satelitskim ali fiksnim širokopasovnim internetom.

Vlada pripravlja novo digitalno strategijo

Digitalizirati bo treba tudi ključne upravne postopke. Do konca leta je Andrijanič napovedal portal e-graditev, ki bo omogočal digitalno pridobivanje gradbenega dovoljenja. V nekaj tednih bo zaživel pilotni projekt Virtualno upravno okence, ki bo državljanom prek videopovezave z upravno enoto omogočil urejanje vrste upravnih zadev. Premike je minister izpostavil tudi na področju zdravstva, pred dnevi je bil tako objavljen prvi javni razpis na področju e-oskrbe. "S temi storitvami želimo že letos pokriti vsaj 5.000 državljank in državljanov," je dejal.

Še letos bo zaživel davčni trajnik, zagnano bo predstavništvo v Silicijevi dolini v ZDA in center za pomoč slovenskim strokovnjakom pri vračanju v tujino, napoveduje minister. "Ključna bodo evropska sredstva," je dodal ter spomnil, da je v načrtu za okrevanje in odpornost za digitalno preobrazbo Slovenije rezerviranih več kot 530 milijonov evrov. Za uspeh pa bo ključno sodelovanje, je sklenil.

Vlada sicer pripravlja novo digitalno strategijo do leta 2030. Andrijanič je povedal, da bodo izhodišča pripravljena še v tem mesecu, dokončno pa želijo strategijo sprejeti še pred koncem vladnega mandata.

V program digitalne transformacije podjetij 44 milijonov evrov

V. d. direktorja urada za okrevanje in odpornost na ministrstvu za finance Janez Mravljak je med drugim konkretneje predstavil nekatere slovenske cilje v načrtu za okrevanje in odpornost. Tako bo na primer za krepitev distribucijskega omrežja električne energije namenjenih 80 milijonov evrov. V program digitalne transformacije podjetij bo usmerjenih 44 milijonov evrov, v gigabitno infrastrukturo 30 milijonov, v digitalizacijo izobraževanja, znanosti in športa pa 67 milijonov evrov. Za digitalizacijo zdravstva bo namenjenih 83 milijonov evrov, za modernizacijo digitalnega okolja javne uprave pa je iz načrta za okrevanje in odpornost predvidenih 62 milijonov evrov.

Reforma visokega šolstva, ki naj bi med drugim uskladila programe s potrebami trga dela in družbe, bo podprta z 42 milijoni evrov. Toliko bo vredna tudi celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja, medtem ko bo za pilotne projekte za reformo visokega šolstva namenjenih 57 milijonov evrov.

V nadaljevanju konference bodo udeleženci spoznali študije primerov EIB na izbranih področjih, sledila pa bo panelna razprava o digitalizaciji Slovenije s predstavniki vlade, Evropske komisije, EIB ter gospodarstva.