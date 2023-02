Koordinacijska skupina z ministrico o modernizaciji upravnih enot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ministrstvu za javno upravo je bila danes prva seja koordinacijske skupine za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot v Sloveniji. Na njej je ministrica Sanja Ajanović Hovnik predstavila možnosti za izvedbo reorganizacije sistema 58 upravnih enot s ciljem večje prilagodljivosti.

"Upravne enote, ki so neposreden stik države z državljani, so neenake, tako po bremenih kot tudi po načinih dela. Ministrstvo bo zato pristopilo k spremembam, katerih glavni cilj bo doseči večjo prilagodljivost zagotavljanja upravnih storitev tam, kjer bi se za te izkazovale največje potrebe," sporočajo z ministrstva za javno upravo.

Koordinacijsko skupino poleg predstavnikov omenjenega ministrstva sestavlja 13 načelnikov in načelnic oziroma vršilcev dolžnosti načelnikov in načelnic, ki predstavljajo 12 regionalnih skupin območnih upravnih enot, skupaj z območjem Upravne enote Ljubljana, ki je dodano kot posebno specifično območje.

Najbolj pereče področje pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce

Na delovnem srečanju je ministrica članom in članicam koordinacijske skupine predstavila scenarije izhodišč za reorganizacijo upravnih enot, ki jih obravnava tudi strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave v okviru delovne skupine za reorganizacijo upravnih enot, katere delo se bo po napovedih končalo najpozneje jeseni.

V razpravi so sodelujoči na današnjem sestanku naslovili več odprtih težav in iskali stične točke rešitev. Med drugim je bila po navedbah ministrstva podana pobuda po organiziranju regijskih usposabljanj med uslužbenci upravnih enot na različnih področjih, začenši s področjem pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce, ki je trenutno najbolj pereče.

Kot so po seji sporočili z ministrstva, je ena od prioritetnih nalog vlade zagotoviti za vse prebivalce Slovenije boljše in hitrejše storitve državne in javne uprave, zato je reorganizacija upravnih enot eden izmed ključnih ciljev pri realizaciji te naloge.

V okviru strokovnega sveta za trajnostni razvoj javne uprave, ki deluje na treh področjih in je posvetovalno telo ministrice pri pripravi reform javne uprave, ima pomembno vlogo tudi koordinacijska skupina za reorganizacijo upravnih enot. "Njen cilj je racionalizacija in optimizacija področja dela na upravnih enotah na način, da bodo javne storitve bolj kakovostne, usmerjene v uporabnike v sinergiji z lokalno samoupravo," poudarjajo na ministrstvu.