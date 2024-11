Uslužbenka upravne enote naj bi tujcem ekspresno urejala različna dovoljenja

Upravno enoto Vrhnika so zaradi suma korupcije v začetku avgusta obiskali kriminalisti, v notranjem nadzoru pa se je znašla uslužbenka enote, ki jo ljubljanski policisti sumijo, da je tujim državljanom brez upoštevanja predpisov ekspresno urejala različna dovoljenja, danes poroča Dnevnik. Preiskave še potekajo.

Vrhniško upravno enoto so o sumu korupcije obvestili maja letos, je povedala načelnica upravne enote Martina Zalar, sumi kaznivih dejanj pa so se dogajali na oddelku za notranje zadeve.

Sumljivo dogajanje prijavil nekdo od zunaj

Kriminalisti so nato avgusta začeli preiskavo, ki še traja, zato podrobnosti ne razkrivajo. Na upravni enoti poteka tudi poostren notranji nadzor postopkov na področju tujcev, Zalar pa je ob tem še povedala, da specifičnih informacij glede števila domnevno nezakonitih postopkov in nadaljnjih ukrepov upravnega organa pri teh postopkih ne morejo razkriti niti napovedati, kaj bodo storili s tistimi odločbami, za katere se bo morebiti izkazalo, da so bile izdane v zameno za podkupnino, je komentirala za Dnevnik.

Prva informacija, da se dogaja nekaj sumljivega, naj bi na vrhniško upravno enoto prišla od zunaj, nato pa so se domnevne nepravilnosti začele razkrivati tudi znotraj upravne enote. Postopki s tujci, ki jih je vodila osumljena uslužbenka, naj bi potekali sumljivo hitro oziroma prehitro.

Dve leti delala nezakonito

Uslužbenka, ki naj bi se znašla v preiskavi, je po obisku kriminalistov odšla na bolniški dopust, še piše Dnevnik, ostaja pa zaposlena na upravni enoti, vendar naj bi si že našla novo službo znotraj javne uprave.

Nepravilnosti v postopkih izdajanja dovoljenj za tujce naj bi se dogajale približno dve leti.