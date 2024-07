Velov spoznan za krivega podkupovanja

Nekdanji direktor Agencije za varnost prometa (AVP) Igor Velov je bil danes na Okrožnem sodišču v Ljubljani spoznan za krivega podkupovanja. Sodišče ga je obsodilo na pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo treh let in dva tisoč evrov denarne kazni, povrniti pa mora tudi stroške kazenskega postopka. Njegov zagovornik je že napovedal pritožbo.

Specializirano državno tožilstvo je obtožnico zoper Velova na sodišče vložilo marca 2020. Očita mu, da naj bi marca 2016 za sklenitev pogodbe za digitalizacijo šolskih poti, vredne 23 tisoč evrov, od lastnika in direktorja podjetja SGB Aleša Trontlja zahteval darilo v višini 4.800 evrov v obliki sponzorstva za kranjski boksarski klub Bulldog. A Trontelj se za plačilo podkupnine ni odločil, temveč je kaznivo dejanje oziroma njegov poskus naznanil. Velov je očitke na predobravnavnem naroku leta 2022 zavrnil.

Tožilec Luka Grasseti je danes na sodišču v sklepnih besedah izrazil prepričanje, da je tožilstvu uspelo dokazati jemanje podkupnine, kljub temu da gre za težko dokazljivo obtožbo. Za Velova je predlagal leto in pol zapora, deset tisoč evrov denarne kazni in prepoved opravljanja poklica za tri leta. Po koncu sojenja je za medije pojasnil, da je z obtožbo zadovoljen, ni pa zadovoljen z izrečeno kaznijo. O pritožbi bo tožilstvo še razmislilo.

Velov se bo na sodbo pritožil

Velovov zagovornik Blaž Kovačič Mlinar je v sklepnih besedah sodišče opozoril, da predlog kazni presega okvire, ki jih je v Sloveniji za takšna dejanja vzpostavila sodna praksa. Hkrati je poudaril, da iz opisa v obtožnici prav iz ničesar ne izhaja, da bi Velov od Trontlja zahteval podkupnino, temveč ga je zgolj vprašal, ali bi lahko bilo podjetje sponzor kakšnega športnika.

Izpostavil je še dejstvo, da Trontelj Velovu ali drugim ni nikoli izročil darila, vseeno pa je AVP s podjetjem SGB sklenil pogodbo, ki so jo celo podaljšali, kasneje pa sta podjetje in agencija sklenila še druge pogodbe za enako storitev. Meni, da so to zelo pomembne okoliščine, ki dokazujejo, da obdolženi ni sponzorstva od nikogar zahteval.

Velov trdi, da si je s svojim učinkovitim delom na AVP nakopal številne sovražnike

Velov je medtem v sklepnih besedah zatrdil, da si je s svojim učinkovitim delom na AVP nakopal številne sovražnike, vključno z Avto-moto zvezo Slovenije in zavodom Varna pot. Meni tudi, da Trontelj ni verodostojna priča in da je svojo zgodbo večkrat spremenil. "Zato se bomo pritožili in verjamem, da bomo na koncu prišli do resnice, do oprostilne sodbe, tako da zgodba še ni končana," pa je dodal v izjavi za medije.