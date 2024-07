RTV Slovenija prejela ugoden sklep višjega sodišča v Ljubljani

Sodišče je ugodilo pritožbi RTV Slovenija, ki jo je v postopku zastopala Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, in odločilo, da se delna sodba prvostopenjskega sodišča, s katero je bila ugotovljena nezakonitost razrešitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi nepravilnega vročanja, razveljavi in zadeva vrne v novo sojenje pred prvostopenjsko sodišče.

Če je bila vročitev pravilna, bo sodišče presojalo še vsebinske razloge za razrešitev

Prvostopenjsko sodišče je po presoji višjega sodišča glede pravil vročanja izhajalo iz zmotne uporabe materialnega prava, posledično pa je podalo napravilno, "pomanjkljivo in neprepričljivo" dokazno oceno. Zato se bo moralo v ponovljenem postopku ponovno opredeliti do poročila detektivke, ki zatrjuje, da Andrej Grah Whatmough na prijavljenem naslovu ni bival in da mu posledično tudi ni mogel biti vročen sklep o razrešitvi, zaradi česar se je RTV Slovenija poslužila vročanja z javnim naznanilom.

Če bo prvostopenjsko sodišče ugotovilo, da je bila vročitev pravilna, bo presojalo še vsebinske razloge za razrešitev, so na RTV Slovenija zapisali v sporočilu za javnost.