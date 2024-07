Revizija poslovanja političnih strank: večini pozitivno mnenje, eni stranki mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je opravilo revizijo poslovanja strank SDS, Gibanje Svoboda in SD v letu 2022. Svobodi in SD je po opravljeni reviziji izreklo pozitivno mnenje, SDS pa mnenje s pridržkom, ker stranka posameznih prispevkov, pridobljenih v nasprotju z zakonom, ni nakazala v humanitarne namene, in ker ni ustrezno poročala o prispevkih fizičnih oseb.

SDS je leta 2022 zabeležila nekaj več kot 1,8 milijona evrov prihodkov, od tega je nekaj več kot 800 tisoč evrov pridobila iz državnega proračuna in nekaj več kot 560 tisoč evrov iz proračunov lokalnih skupnosti. S prispevki fizičnih oseb je zbrala nekaj več kot 300 tisoč evrov, s članarinami nekaj več kot 130 tisoč evrov, prihodki od premoženja stranke pa so predstavljali nekaj več kot 20 tisoč evrov.

Odhodki stranke so glede na navedbe v revizijskem poročilu znašali nekaj več kot tri milijone evrov, od tega največ, in sicer skoraj dva milijona evrov, odhodki rednega poslovanja stranke. Preostale odhodke so predstavljali stroški kampanj stranke.

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja SDS izreklo mnenje s pridržkom, ker stranka protivrednosti posameznih prispevkov, pridobljenih v nasprotju z zakonodajo, ni pravočasno nakazala v humanitarne namene in ker v letnem poročilu ni ustrezno poročala o prispevkih fizičnih oseb, pri katerih je znesek vseh nakazil posamezne fizične osebe presegal zakonsko določen prag.

SDS je prejela denarna prispevka od fizičnih oseb, ki nista državljana Slovenije

Kot izhaja iz poročila, je SDS prejela denarna prispevka v znesku 230 evrov od fizičnih oseb, ki nista državljana Slovenije, pri razkritju prispevkov treh fizičnih oseb je navedla napačne zneske prispevkov in ni poročala o prejetih prispevkih 31 fizičnih oseb, čeprav znesek vseh nakazil teh oseb presega zakonsko določeno višino zneskov.

Revizorji ob pregledu poslovanja prav tako niso mogli potrditi doslednega razmejevanja stroškov za redno poslovanje in stroškov za volilne in referendumske kampanje, niti izkazanega stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v pravilni višini.

Računsko sodišče je ob tem opozorilo še, da ima SDS kot najemodajalka s fizično osebo sklenjeno pogodbo o najemu poslovnega prostora, velikega nekaj več kot 16 kvadratnih metrov, na sedežu stranke, in sicer v višini 940 evrov mesečno, kar letno nanese nekaj več kot 11 tisoč evrov. "Ob upoštevanju primerjav s cenami tržnega najema opozarjamo na relativno visok znesek mesečne najemnine. Na tak način stranka lahko prejme višje prispevke fizičnih oseb, ki so sicer omejeni na desetkratnik povprečne bruto mesečne plače," v poročilu navaja računsko sodišče.

Računsko sodišče je SDS podalo mnenje s pridržkom, a ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ker je stranka že med revizijskim postopkom izvedla ustrezen popravljalni ukrep.

Gibanje Svoboda je največ prihodkov pridobilo iz državnega proračuna

Največja vladna stranka Gibanje Svoboda je imela leta 2022 nekaj manj kot 1,4 milijona evrov prihodkov, izhaja iz revizijskega poročila. Od tega je največ prihodkov, 68,3 odstotka oz. nekaj več kot 950 tisoč evrov, pridobila iz državnega proračuna, preostalo pa iz prispevkov fizičnih oseb, 70 tisoč evrov je zbrala tudi s članarinami.

Stranka je imela za nekaj več kot 2,2 milijona evrov odhodkov, od katerih je polovico porabila za volilne kampanje, pri čemer so stroški za volitve v DZ znašali nekaj več kot 400 tisoč evrov. Za redno poslovanje stranke so v Svobodi porabili nekaj več kot 1,1 milijona evrov. Imela je tudi za nekaj več kot 1,1 milijona evrov posojil.

Pri poslovanju Svobode so revizorji ugotovili tudi nekatere nepravilnosti. Med drugim so ugotovili, da je stranka v letnem poročilu za skoraj tri tisoč evrov previsoko izkazala skupne prihodke ter napačno prikazala in razporedila prihodke znotraj posameznih podskupin.

Revizorji so ugotovili tudi, da je Svoboda na transakcijski račun od samostojnega podjetnika prejela članarino v višini 50 evrov, od še enega samostojnega podjetnika pa nakazilo v višini 12 tisoč evrov, kar po zakonu ni dovoljeno. Prav tako je stranka v gotovini prejela prispevek fizične osebe v višini 490 evrov, kar za 70 evrov presega zakonsko dovoljeni znesek, vplačan v gotovini. Zaradi omenjenih nepravilnosti je morala stranka v humanitarne namene nakazati nekaj več kot 12 tisoč evrov. Pri preverjanju premoženja stranke računsko sodišče nepravilnosti ni ugotovilo.

Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja za leto 2022 Svobodi izreklo pozitivno mnenje in ni zahtevalo odzivnega poročila.

Pozitivno mnenje so izdali tudi stranki SD

Pozitivno mnenje je izdalo tudi stranki SD. Ta je v letnem poročilu za leto 2022 izkazala prihodke v znesku 1.326.233,93 evra. Največji del prihodkov, 37,1 odstotka, predstavljajo denarni prispevki fizičnih oseb. Prihodki iz državnega proračuna predstavljajo 19,2 odstotka, prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti pa 27,3 odstotka, navajajo v revizijskem poročilu. Po ugotovitvah revizije je SD leta 2022 na redni transakcijski račun prejela denarna prispevka v znesku 2.900 evrov od fizičnih oseb, ki nista državljana Slovenije, in protivrednosti teh prispevkov ni nakazala v humanitarne namene.

Lani je imela stranka 2.009.679,06 evra odhodkov. Od tega je 48,2 odstotka porabila za redno poslovanje stranke, nekaj več kot milijon oz. 51,8 odstotka pa za kampanje stranke v supervolilnem letu. Pri preverjanju skladnosti odhodkov stranke SD z zakonom o političnih strankah računsko sodišče ni ugotovilo nepravilnosti. Stranka SD je v letnem poročilu za leto 2022 izkazala posojila v znesku 620 tisoč evrov, in sicer posojilo pri DH v znesku pol milijona evrov, dogovorjeno prekoračitev pozitivnega stanja pri DH v znesku sto tisoč evrov in dve posojili fizičnih oseb v skupnem znesku 20 tisoč evrov. Tudi tukaj revizija ni ugotovila nepravilnosti.

SD mora v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila računskemu sodišču predložiti odzivno poročilo. V njem mora izkazati nakazilo denarne protivrednosti prispevkov, ki so bili stranki SD dani v nasprotju z zakonom o političnih strankah, v skupnem znesku 2.900 evrov v humanitarne namene ali invalidskim organizacijam.

Računsko sodišče je strankam podalo več priporočil, predvsem s področja okrepitve delovanja notranjih kontrol na različnih področjih, eni stranki pa je priporočilo tudi, da izvede revizijo računovodskih izkazov s ciljem potrditi, da ti resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev.