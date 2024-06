Ravnateljica vrtca Galjevica trdi, da ga policija in računsko sodišče ne preiskujeta

Ravnateljica vrtca Galjevica Barbara Novinec trdi, da policija in računsko sodišče ne preiskujeta vrtca, kakor je v četrtek poročal Dnevnik. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ravnateljici vrtca Galjevica med drugim očita favoriziranje določenih ponudnikov pri opravljanju več storitev in s tem nesmotrne porabe javnih sredstev.

Barbara Novinec je v izjavi za javnost potrdila, da je KPK februarja in aprila obravnavala dve anonimni prijavi, ki jih je odstopila v obravnavo svetu zavoda vrtca Galjevica. Suma kršitev KPK iz lastnih pristojnosti po navedbah ravnateljice ni potrdila, zato je postopek ustavila, je pa zadevo odstopila v presojo nadzornemu odboru Mestne občine Ljubljana (Mol), računskemu sodišču in svetu zavoda vrtca Galjevica.

Prijavi sta po navedbah ravnateljice vsebovali očitke na račun neustrezne izobrazbe ravnateljice vrtca Galjevica in favoriziranja določenih ponudnikov pri opravljanju več storitev. Novinčeva hkrati trdi, da prijavi v medijih nista bili korektno povzeti in da je njena izobrazba ustrezna za opravljanje funkcije. V izjavi za javnost je poudarila tudi, da pri zagotovitvi poslovanja podjetja njenega brata z vrtcem ni imela nič in da vrtec s podjetjem ne posluje več.

Za KPK je bilo sicer kočljivo poslovanje vrtca Galjevica z družbama Prajs, grafično oblikovanje, in Studio DTS - tiskovine in promocijski materiali, katerih lastnik je brat ravnateljice tega vrtca Barbare Novinec. Ta je na svetu zavoda na majski seji zatrdila, da vrtec več let sodeluje z bratovima podjetjema pri hrambi fotografij in izvajanju storitve fotopostaje in digitalne postaje. Po podatkih portala Erar je vrtec podjetjema ravnateljičinega brata nakazal več kot 275 tisoč evrov, so navedli na Dnevniku.

Ravnateljica zavrnila očitke Branimirja Štruklja

Novinčeva je v izjavi za javnost zavrnila tudi očitke glavnega tajnika Sindikata vzgoje in izobraževanja (Sviz) Branimirja Štruklja, ki je februarja dejal, da je omejevala ustavno zagotovljene pravice samoodločanja zaposlenih pri podpisovanju peticije proti združevanju ljubljanskih vrtcev.

Komisija je obravnavala tudi očitek omejevanja podpisovanja peticije, s katero je sindikat izrazil nasprotovanje združitvi 23 ljubljanskih vrtcev v enotni zavod, ki jo je predlagal ljubljanski župan Zoran Janković. Ta je že lani napovedal, da ravnateljico vidi kot direktorico bodočega zavoda. Peticijo je po navedbah sindikata podpisalo 70 odstotkov vseh zaposlenih v ljubljanskih vrtcih, tudi večina zaposlenih v vrtcu Galjevica.

Poleg vrtca Galjevica je KPK obravnaval tudi vrtca Pedenjped in Trnovo. Po neuradnih informacijah Večera naj bi bili ravnateljici teh dveh vrtcev prav tako predvideni za vodstvo združenih vrtcev kot namestnici direktorice. Omenjena vrtca sodelujeta s podjetjem ravnateljice vrtca Galjevica Barbara IP. Vrtec Pedenjped je temu podjetju nakazal 204 tisoč evrov, Trnovo pa 170 tisoč evrov, je poročal Dnevnik.