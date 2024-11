Evropski tožilci so danes potrdili, da so uvedli preiskavo glede očitkov, da je Katar višjemu uradniku EU plačal več službenih poti. Vse to se je dogajalo ravno v času, ko je njegov direktorat odločal o pomembnem dogovoru s Katarjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lani se je razkrilo, da so katarska vlada oz. z njo povezane organizacije Estoncu Henriku Hololeiju v času, ko je bil vodja generalnega direktorata za transport, plačale več poti v to zalivsko državo. To se je dogajalo med pogajanji med EU in Katarjem o sporazumu o zračnem prometu, ki je bil podpisan leta 2021.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je danes potrdilo, da so uvedli preiskavo primera, potem ko je francoski časnik ta teden trdil, da Evropska komisija ni primerno obravnavala primera.

Obstaja dolg seznam daril Katarja

Po razkritju so Hololeila premestili na položaj svetovalca v generalnem direktoratu za mednarodna partnerstva, evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf) pa je uvedel preiskavo.

Urad naj bi med preiskavo identificiral dolg seznam daril Katarja, ki jih je prejel Hololei in člani njegove družine. Skupno je bilo opravljenih 25 poti, ki so vključevale luksuzne hotele in nakupovanje.

Evropska komisija je v četrtek pojasnila, da je ukrepala hitro in da je Olaf sklenil svojo preiskavo julija, sedaj pa se pričakuje ukrepanje disciplinske pisarne komisije.