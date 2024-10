Prijava prebivališča od danes mogoča na katerikoli upravni enoti

Prijava stalnega in začasnega prebivališča je od danes mogoča na katerikoli upravni enoti ali prek portala eUprava. S to spremembo, ki jo določa zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, želijo razbremeniti najbolj obremenjene upravne enote in tamkajšnje zaposlene, so sporočili z ministrstva za javno upravo.