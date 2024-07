DZ sprejel interventni zakon o ukrepih na upravnih enotah

Na današnji prvi izredni seji DZ so poslanci s 45 glasovi za in 31 proti po nujnem postopku sprejeli zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, ki odpravlja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem ter poenostavlja zaposlovanje tujcev. Proti so glasovali poslanci Levice, NSi in SDS.

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič je ponovil, da je primarni cilj predloga razbremenitev upravnih enot in zaposlenih, saj upravni postopki, posebej s področja tujcev, terjajo precejšnje administrativno breme. Opozoril je, da so zaostanki pri reševanju že tako dolgi, da povzročajo stiske ljudem in gospodarsko škodo.

Predlog po njegovih besedah uvaja dve poglavitni rešitvi, odpravo krajevne pristojnosti pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem, ter začasno poenostavlja postopke za zaposlovanje tujcev. Meni, da bodo zaradi teh ukrepov upravne enote malce lažje zadihale.

Zakon uvaja tudi ureditev, ki bo po pridobitvi začasnega dovoljenja tujcem omogočila delo in prebivanje v Sloveniji, medtem ko bo postopek na upravni enoti do končne odločitve tekel dalje.

Predlog kot odraz urgentnega stanja

V SD poudarjajo, da interventno naravnanost predloga razumejo kot odraz urgentnega stanja. "Zagotovo gre za ukrepe, ki so glede na izzive upravnih enot smotrni, v poslanski skupini SD pa se tudi zavedamo, da ima zakon nekatere pomanjkljivosti in da gre za kompromisno rešitev," je povedal poslanec Damijan Zrim. Dodal je, jim je navkljub pomislekom uspelo prevzeti široko perspektivo, zato so zakon podprli.

Poslanka Svobode Tereza Novak je dejala, da bodo z odpravo krajevne pristojnosti upravnih enot za tujce pri vlaganju in reševanju vlog za prebivanje in delo ter prijavi in odjavi bivališča dosegli enakomernejšo obremenitev upravnih enot po vsej državi. Z uvedbo začasnih olajšanih pogojev za zaposlovanje tujcev bomo omogočili hitrejši vstop na trg dela in zmanjšali administrativne ovire, ki so do zdaj povzročale dolgotrajne postopke, meni.

"S tem interventnim zakonom v poslanski skupini Svoboda gospodarstvu sporočamo, da jih slišimo in razumemo njihove težave," je povedala. Dodala je, da je širša razprava o integraciji tujcev pomembna, pri tem pa svoj del odgovornosti nosijo tudi delodajalci.

Sukičeva: Gremo celo proti lastni integracijski strategiji

Poslanci Levice so glasovali proti, saj poslanci niso sprejeli njihovih dopolnil, s katerimi bi v predlog vrnili črtane člene o integraciji tujcev in o obveznosti jezikovnega usposabljanja, ki jih je predlagalo ministrstvo za delo. "S črtanjem členov, ki zadevajo učenje jezika in obveznosti delodajalcev v zvezi s tem, gremo celo proti lastni integracijski strategiji," je opozorila poslanka Nataša Sukič.

V Levici menijo, da je zakon za razbremenitev upravnih enot v bistvu zakon o takojšnjem zaposlovanju poceni tuje delovne sile. "Upravičeno lahko domnevamo, da bo to upravne enote kvečjemu še dodatno obremenilo in ne razbremenilo, poleg tega se odpira prostor za izkoriščanje delavstva, tako tujih kot domačih delavk in delavcev zaradi socialnega dampinga." Po njenih besedah bi bilo smiselno z interventnim zakonom omogočiti delo tistim, ki so že zaprosili za dovoljenje za delo in bivanje v Sloveniji.

Da gre za slabo napisan zakon in da z njim ni zadovoljen nihče, menijo v poslanski skupini NSi. Poslanka Vida Čadonič Špelič je v predstavitvi stališč dejala, da bi zaposlenim delo olajšala digitalizacija poslovanja, a vlada teh opozoril upravnih enot ne sliši.

Dodala je, da so najprej mislili, da bodo s predlogom zadovoljni in da bodo glasovali za, a da na nekaterih upravnih enotah opozarjajo, da bo interventni zakon dodatno povečal obseg dela. "V prihajajočih dneh, ko so pred nami dopusti, grozi celo zlom sistema," menijo. Ponovila je tudi stališče zakonodajno-pravne službe, da je zakon notranje neskladen in nejasen.

Poslanec SDS Andrej Kosi je poudaril, da je predlog zakona slabo pripravljen, nedorečen in pomanjkljiv. "Predlog zakona je problematičen tudi, ker se trg dela za tujce odpira za vse poklice brez ustreznega varnostnega preverjanja, odprava krajevne pristojnosti upravnih enot pri izdaji dovoljenj za tujce pa po mnenju mnogih ne odpravlja obremenjenosti upravnih enot in lahko prinaša določene težave, predvsem pri zlorabah s fiktivnimi prijavami bivališč," je povedal.

Menijo, da zakon ne podaja rešitev za optimizacijo na upravnih enotah, ampak omogoča le enostavnejše zaposlovanje tujcev. V SDS so ob tem predlagali dopolnilo, da mora vlada v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona poročati DZ o doseženih ciljih iz tega zakona. Dopolnilo so poslanci zavrnili.