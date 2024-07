Na večini upravnih enot so stavko začeli 13. marca, sprva v obliki stavkovnih sred, s 15. majem pa so na delu upravnih enot stavko še zaostrili in je ta potekala vsakodnevno. S stavko so zahtevali dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah.

Foto: Ana Kovač