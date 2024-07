Objavljen razpis za načelnika upravnih enot Ljubljana in Domžale

Ministrstvo za javno upravo je danes objavilo razpis za načelnika upravnih enot Ljubljana in Domžale. Kandidati se lahko na delovno mesto prijavijo do 25. julija. Izbrana kandidata bosta imenovana na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kandidati morajo biti slovenski državljani z najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj sedmimi leti delovnih izkušenj, znanjem uradnega jezika ter nekaznovani. V letu po imenovanju bo moral izbrani kandidat opraviti še usposabljanje za imenovanje v naziv in si v 15 mesecih pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.

Delovne naloge načelnika med drugim obsegajo vodenje upravne enote, načrtovanje, organiziranje, nadzorovanje dela v organu in usklajevanje dela med notranjimi organizacijskimi enotami, odločanje o zadevah z delovnega področja organa in opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v organu ter odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.

Odstavil jo je minister

Vodenje ljubljanske upravne enote je januarja lani prevzela Andreja Erjavec. S položaja jo je junija razrešil minister za javno upravo Franc Props. To je storil skladno z zakonom o javnih uslužbencih, ki določa, da lahko minister v letu od nastopa funkcije načelnika razreši.

Za v. d. načelnika na ljubljanski upravni enoti je Props imenoval Marka Grujičića, ki je opravljal funkcijo načelnika na upravni enoti Domžale. Funkcijo v. d. načelnika tam trenutno opravlja Vesna Gerič.