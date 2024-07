Podpis stavkovnega sporazuma je podprlo 40 upravnih enot, dve sta izrecno proti, preostale bodisi ne stavkajo bodisi so stavko že prekinile, je za STA dejal predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk. Sporazum z vladno stranjo bodo podpisali v petek, veljal bo za vse upravne enote. Stavko bodo predvidoma prekinili v ponedeljek.

"Imamo kvalificirano število, to pomeni, da bo več kot tretjina upravnih enot oziroma njihovih stavkovnih odborov pristopila k podpisu. Štirideset upravnih enot je izrazilo soglasje za podpis," je v izjavi za STA pojasnil Verk.

Stavkovni sporazum z vlado bosta v imenu upravnih enot v petek ob 13. uri podpisala Verk in predsednik Sindikata delavcev Upravne enote Ljubljana Dragan Stanković. Še pred tem se bo vlada na dopoldanski dopisni seji seznanila z informacijo o stavkovnem sporazumu in za podpis tega pooblastila ministra za javno upravo Franca Propsa, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Po Verkovih navedbah bo stavkovni sporazum veljal za vse upravne enote. "Vse pogodbe v javnem sektorju, ki jih sklenemo reprezentativni sindikati, veljajo za vse, tudi tiste, ki teh pogodb ne podpišejo. Prepričan sem, da je to edini način, da je zadeva verodostojna in transparentna za vse," je poudaril Verk.

V ponedeljek bodo upravne enote prekinile stavko

Stavkovni sporazum bo nato predvidoma v ponedeljek objavljen v uradnem listu, s tem pa bodo upravne enote tudi prekinile stavko.

"Po podpisu sledi zamrznitev stavke in uresničevanje tega sporazuma, ki zna biti tudi naporno in lahko povzroči kakšne težave," je ocenil Verk. Po njegovih besedah se namreč zavedajo, da je ocenjevanje posameznikovega prispevka k delu lahko zelo subjektivno, zato bodo tudi ustanovili komisijo, ki jo bodo sestavljali predstavniki ministrstva, načelniki upravnih enot in predstavniki sindikata ter bo postavila okvirna merila, kako sredstva za povečan obseg dela razdeliti med javne uslužbence.

Kot je še dejal, stavkovni sporazum prinaša udejanjanje določil 22. člena zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki govorijo o sredstvih in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Verk je pojasnil, da stavkovni sporazum predvideva razdelitev sredstev, ki ostajajo zaradi nezasedenega kadrovskega načrta in bolniških odsotnosti, daljših od enega meseca. Nekaj sredstev bo najverjetneje primaknila tudi vlada, da se bo primanjkljaj zaradi preobremenjenosti oz. več deset tisoč nerešenih upravnih postopkov razrešilo, meni Verk.