"Po precej burni razpravi prisotnih zaposlenih na upravni enoti Ljubljana je bil strokovni sporazum, ki ga nam ga je posredovala vlada, sprejet. Oblikovali smo pripombe, ki jih je nasprotna stran sprejela," je dejal predsednik Sindikata delavcev Upravne enote Ljubljana Dragan Stankovič. Kot je pojasnil, to pomeni, da bodo zaposleni delali kot pred stavko, potrebujejo pa dovolj časa, da poslovanje normalizirajo.

Predlagali so tudi dvig plač za najnižje ovrednotena delovna mesta

Podrobnosti stavkovnega sporazuma ni želel razkriti, pričakuje pa, da ga bodo podpisali v prihodnjih dneh. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk pa je za STA pojasnil, da je vlada v sporazumu predlagala dodatek zaposlenim za povečan obseg dela. Poleg tega so predlagali dvig plač za najnižje ovrednotena delovna mesta.

Zaposleni so konec januarja tri dni stavkali na 41 od 58 upravnih enot, od 13. marca pa so na večini upravnih enot stavkali ob sredah. Zaposleni na 34 od skupno 58 upravnih enot so 15. maja začeli neprekinjeno stavko, s katero zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah.