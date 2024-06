Sindikati upravnih enot na srečanju z Golobom zbližali stališča

Premier Robert Golob se je skupaj z ministroma za finance in javno upravo srečal s predstavnikoma sindikatov zaposlenih na upravnih enotah. Govorili so o možnih rešitvah za čimprejšnje končanje stavke, po navedbah sindikatov pa jim je uspelo zbližati stališča. Od vlade pričakujejo osnutek stavkovnega sporazuma, do katerega se bodo opredelili stavkajoči.

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, se je Golob z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem in ministrom za javno upravo Francem Propsom srečal s predsednikom Sindikata državnih organov Slovenije Frančiškom Verkom in predsednikom Sindikata delavcev Upravne enote Ljubljana Draganom Stankovičem. Tema pogovora je bila iskanje rešitev za čimprejšnje končanje stavke upravnih enot, so navedli.

Da jim je na srečanju uspelo zbližati stališča oz. se dogovoriti o nekaterih možnih rešitvah, je za STA potrdil Stankovič, ki pa o konkretnih rešitvah še ni mogel govoriti. Od vlade zdaj pričakuje osnutek stavkovnega sporazuma, ki ga bodo posredovali zaposlenim na stavkajočih upravnih enotah. Stankovič pričakuje, da se bodo zaposleni na upravnih enotah do osnutka opredelili do prihodnjega tedna, nato pa bodo vladi sporočili, ali so ga pripravljeni sprejeti ali ne.

Kot vse kaže, protestnega shoda za zdaj ne bo

Sindikati so sicer za prihodnji teden napovedali protestni shod v središču Ljubljane, a po Stankovičevih besedah za zdaj kaže, da se zanj ne bodo odločili.

Zaposleni so konec januarja tri dni stavkali na 41 od 58 upravnih enot, od 13. marca pa so na večini upravnih enot stavkali ob sredah. Zaposleni na 34 od skupno 58 upravnih enot so 15. maja začeli neprekinjeno stavko, s katero zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah. Po zadnjih podatkih ministrstva za javno upravo vsakodnevno stavkajo zaposleni na 23 upravnih enotah, ob sredah pa še na 14 enotah.