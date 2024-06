UE Ljubljana: "Kako dolgo pa vi že čakate v vrsti?"

Pred vrati izpostav upravne enote (UE) Ljubljana, ki je zagotovo med najbolj obremenjenimi v državi, še vedno vlada velika gneča. Sistema elektronskega naročanja ni več, velja načelo "kdor prej pride, prej melje", tudi za tiste, ki so se morda za prosti temin naročili že pred več tedni.

Na UE Ljubljana so aplikacijo eSamonaročanje zaprli zaradi stavke, smo izvedeli neuradno.

Čakalne vrste so dolge, pred vrati je poletje in mnogi potrebujejo nove dokumente. Stranke, ki potrebujejo katero od nujnih upravnih storitev, se kljub stavki lahko zglasijo na izpostavi in oddajo vlogo.

Foto: Ana Kovač "Ne glede na stavko sprejmemo vse, brez presoje nujnosti, vendar je zaradi kadrovskih omejitev število strank, ki jih lahko v dnevu obravnavamo, omejeno," smo izvedeli od neimenovanega vira z ene od ljubljanskih izpostav upravne enote. Zato vsi ne pridejo na vrsto in razumljivo je, da slaba volja narašča. "Lahko pa rečem, da kljub stavki in gneči vseeno naredimo več od normativa," poudarja vir.

Položaj dodatno poslabša dejstvo, da so si številne stranke prek sistema naročanja že pred več tedni rezervirale razpoložljivi termin, ki pa zdaj ni več relevanten, in morajo tako kot drugi v vrsti čakati na prosto okence.

Gneča bi v teh dneh verjetno vladala tudi brez stavke. "A vseeno jasno pokaže, kako smo kadrovsko podhranjeni," dodaja naš vir. Ni namreč skrivnost, da je v zadnjih mesecih in letih število zaposlenih na upravnih enotah kljub naraščanju vlog in zadev nenehno upadalo.

Na nekaterih upravnih enotah so stavko po 15. maju razširili na vse dni v tednu. Foto: Ana Kovač