Uporabniki upravnih enot se v pritožbah, podanih Varuhu človekovih pravic, sklicujejo na odpoved terminov, dolgotrajno čakanje pred upravnimi enotami in zavračanje izvedb upravnih postopkov, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili na uradu varuha. Dodali so, da je stavka temeljna pravica, vendar ni absolutna. "Ne gre namreč spregledati življenjskih situacij in stisk, v katerih so se znašli ljudje zaradi obsežnega neizvajanja del in nalog javnih uslužbencev upravnih enot," so izpostavili. Zavedajo se, da se nakopičenih težav na upravnih enotah ne da rešiti čez noč, kljub temu pa od odgovornih pričakujejo, da poiščejo rešitve.

Minister za javno upravo Franc Props pa je na današnji seji DZ na vprašanje poslanca SDS Zorana Mojškerca dejal, da se stanja na upravnih enotah zaveda. Meni, da se večletno zmanjševanje kadrovskega potenciala med preteklima finančno in zdravstveno krizo kaže tudi v visoki starostni strukturi uslužbencev in povečanemu upokojevanju na upravnih enotah. Ministrstvo bo letos zagotavljalo "kadrovsko popolnjevanje na upravnih enotah", kar bo pripomoglo k hitrejšemu reševanju povečanega pripada upravnih zadev, še posebno za tujce, napoveduje.

Dejal je še, da so na enotah med drugim zagotovili tehnološko opremljanje za digitalno poslovanje, uvedli aplikacijo e-samonaročanje za boljši dostop do javnih storitev in zaposlene razbremenili nepotrebnega administrativnega dela. "Seveda sem prepričan, da bomo s temi ukrepi relativno kmalu prišli do določenih pozitivnih rezultatov in razbremenitve upravnih enot," je dejal Props.

Sindikati Goloba pozivajo k razrešitvi ministra Propsa

Medtem pa je konferenca sindikata upravnih enot v nedeljskem dopisu predsednika vlade Roberta Goloba pozvala, da zaradi neodzivnosti na stavkovne zahteve uslužbencev upravnih enot razreši ministra Propsa. Izrazili so zaskrbljenost zaradi vse slabšega položaja uradnikov, pri čemer menijo, da njihovega položaja ne bodo rešili niti popravki sistema plač v javnem sektorju. Če bodo pristojni sindikat še ignorirali, so za prvi teden v juliju napovedali protestni shod v središču Ljubljane.

Zapisali so tudi, da obžalujejo nedavno razrešitev načelnice ljubljanske upravne enote Andreje Erjavec. Ocenili so jo kot nepremišljeno odločitev ministra, ki ne bo pripomogla ne k iskanju rešitve stavkovnih zahtev ne k razreševanju problematike upravne enote Ljubljana. "Situacija je kar napeta, ker se stavkovna aktivnost vleče, rešitve pa ni na vidiku," je za STA pojasnil predsednik sindikata upravne enote Ljubljana Dragan Stanković.

Zaposleni na 34 od skupno 58 upravnih enot so 15. maja začeli stavko, s katero zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov zaposlenih na enotah z nazivi na ministrstvih, uvedbo dodatka za gotovinsko poslovanje in povečanje kadrovskega načrta na določenih enotah. Danes po besedah Propsa stavka 26 upravnih enot, po besedah sindikata pa jih stavka večina.