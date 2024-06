Poslanci Golobu tudi vprašanja o nasilju v šolah

Državni zbor bo redno junijsko sejo danes začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu in ministrom. Premier bo tokrat odgovarjal na vprašanja v zvezi z nasiljem v šolah, ureditvijo enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, nedostopnostjo javnih storitev zaradi stavk in nadaljevanjem obnove po vremenskih ujmah.

Iva Dimic iz NSi je napovedala, da bo Golobu zastavila vprašanje, kako se namerava učinkovito spopasti z nasiljem v šolah. Ob tem je spomnila na nedavno medvrstniško nasilje na osnovni šoli v občini Brežice.

Njen strankarski kolega Janez Žakelj pa bo predsednika vlade spraševal o nedostopnosti storitev javne uprave zaradi stavkovnega vala v javnem sektorju. Zanima ga, na kakšen način in kdaj se bo predsednik vlade lotil reševanja omenjenih težav.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec bo predsedniku vlade zastavila vprašanje v zvezi z ureditvijo enotnega plačnega sistema v javnem sektorju v Sloveniji.

Damjanu Zrimu iz SD pa bo Golob odgovarjal na vprašanja v zvezi z nadaljevanjem obnove po vremenskih ujmah. Zanima ga, kdaj bodo ljudje, ki so izgubili svoje domove, ponovno spali pod svojo streho ter kaj bo vlada storila, da se izboljša komunikacija in usklajevanje s prizadetimi prebivalci in občinami, ter pospeši realizacija zagotavljanja nadomestnih domov.

Plenarno zasedanje se bo nadaljevalo še v torek in sredo. V torek bodo med drugim obravnavali vladni predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. V sredo pa bodo med drugim razpravljali o vladnem predlogu novele zakona o kazenskem postopku in novem zakonu o Kobilarni Lipica.