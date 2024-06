Bruselj: Slovenija podala ustrezna pojasnila glede potrošnje po lanskih poplavah

Slovenske oblasti so podale ustrezna pojasnila glede prošnje za sredstva iz solidarnostnega sklada EU po lanskih poplavah, so danes potrdili na Evropski komisiji. Napovedali so, da bodo kmalu podali predlog o končnem znesku podpore. Na ministrstvu za kohezijo so v sredo pojasnili, da bo znesek znašal 428 milijonov evrov.

Na Komisiji so v današnjem odgovoru slovenskim dopisnikom v Bruslju spomnili, da je Slovenija po lanskih poplavah zaprosila za sredstva iz solidarnostnega sklada EU. Dodali so, da so že kmalu po vložitvi prošnje izplačali sto milijonov evrov predplačila, kar je največja vsota, kadarkoli izplačana iz sklada.

V nadaljnjem postopku preverjanja vloge, ki jo je Slovenija vložila oktobra lani, so 1. marca letos od Slovenije zahtevali dodatna pojasnila, kar je po navedbah Bruslja nekaj običajnega.

"V odgovoru na pismo Komisije so slovenske oblasti podale potrebne dodatne informacije, ki so Komisiji omogočile boljše razumevanje postopka ocene škode in uporabljene metodologije," so še navedli v odgovoru slovenskim dopisnikom.

Evropska komisija bo Evropskemu parlamentu kmalu posredovala predlog o končnem znesku pomoči

Pojasnila so zadoščala, tako da so lahko zaključili tehnična posvetovanja. Tako bo Evropska komisija Svetu EU in Evropskemu parlamentu kmalu posredovala predlog o končnem znesku pomoči Sloveniji iz solidarnostnega sklada.

Državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečko Đurov je v sredo sporočil, da bo Slovenija skupaj prejela 428 milijonov evrov, kar je več, kot je ob obisku v Sloveniji v prvih dneh po poplavah obljubila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Časnik Dnevnik je v sredo poročal, da je Evropska komisija podala vrsto pripomb na prošnjo Slovenije za finančno pomoč iz solidarnostnega sklada. Med drugim je opozorila na nezadostne podatke o obsegu poplav in uporabo nezanesljive metodologije. Đurov je te navedbe zavrnil.