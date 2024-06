Na generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji so po poročanju Dnevnika vlado opozorili, da informacije iz prošnje za pomoč iz solidarnostnega sklada po lanskih poplavah ne podpirajo ocene neposredne škode v višini skoraj deset milijard evrov v zadostni meri. Vrsta podatkov o škodi se Evropski komisiji zdi vprašljiva, od tega, da je vlada poleg neposredne navajala tudi posredno škodo, do tega, kako so različni viri podatkov združeni za izračun škode. Medresorsko delovno skupino, ki je pripravljala vlogo za Evropsko komisijo, je vodila tedanja državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andreja Katič, ki je medtem postala pravosodna ministrica.

"Čeprav ni dvoma, da so poplave povzročile veliko škodo, informacije, ki so jih posredovali slovenski organi, ne podpirajo ocene neposredne škode v višini skoraj deset milijard evrov v zadostni meri," piše v dopisu, ki so ga z generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji spomladi poslali slovenskemu ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj ter so ga pridobili na Dnevniku.

Kot navaja časnik, so v Evropski komisiji opozorili tako na nezadostne podatke o obsegu poplav kot na uporabo nezanesljive metodologije za oceno škode. Poleg tega Komisija Slovenijo opozarja, da bi morala prijaviti le neposredno škodo in ne tudi posredne, kar naj bi predstavljalo visoko tveganje za dvojno štetje škode.

Slovenija je že prejela sto milijonov predplačila

Dopis so po poročanju Dnevnika na Komisiji zaključili s pozivom, naj Slovenija posreduje dodatne informacije in pojasnila v zvezi z vsemi izpostavljenimi pomanjkljivostmi. "Upoštevajte, da je presoja vloge Slovenije glede poplav v avgustu 2023 zadržana do prejema zahtevanih dopolnilnih informacij," so zapisali.

Kot je znano, je Slovenija prošnjo za pomoč iz solidarnostnega sklada po lanskih poplavah v Bruselj poslala oktobra lani, ne glede na oceno neposredne škode pa lahko iz solidarnostnega sklada EU pridobi največ 400 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Lani jeseni je naša država že prejela sto milijonov evrov predplačila, preostala nepovratna sredstva naj bi prejeli po zaključenem postopku Komisije ter odobritvi Evropskega sveta in Parlamenta. Tedaj bo znano tudi, koliko od največ še 300 milijonov evrov bo Slovenija še prejela.

Evropska komisarka za kohezijo Elise Ferreira je sicer nedavno napovedala, da lahko izplačilo preostalih sredstev pričakujemo šele v drugi polovici leta.

Za komentar na pripombe Evropske komisije na našo prošnjo za pomoč in informacijo o tem, ali so na dopis iz Bruslja že odgovorili, smo prosili ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki ga vodi Aleksander Jevšek. Njihova pojasnila bomo objavili, takoj ko jih prejmemo.