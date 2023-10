Skoraj 10 milijard evrov škode. Sloveniji se mudi z vlogo za solidarnostna sredstva iz EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlogo za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada EU mora Slovenija Evropski komisiji priglasiti v 12 tednih po poplavah, to je najpozneje do 27. oktobra.

Vlogo za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada EU mora Slovenija Evropski komisiji priglasiti v 12 tednih po poplavah, to je najpozneje do 27. oktobra. Foto: Arhiv Karitas

Slovenija pripravlja vlogo za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada EU za pomoč po avgustovski ujmi. Kohezijsko ministrstvo zagotavlja, da jo bodo oddali v roku, ki se bo iztekel čez slaba dva tedna. Država neposredno škodo in sredstva za odpravo posledic ujme ocenjuje na 9,99 milijarde evrov.

Vlada se je s celovito oceno škode po ujmi 4. avgusta, ki je ključna za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada EU, seznanila v začetku meseca. Vlogo mora Evropski komisiji priglasiti v 12 tednih po poplavah, to je najpozneje do 27. oktobra.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je avgusta po ogledu najbolj prizadetih območij napovedala, da bo Sloveniji v letošnjem in prihodnjem letu na voljo do 400 milijonov evrov, od tega letos 100 milijonov evrov. Če bo vloga kakovostna in kredibilna, bo država sredstva prejela hitro, porabiti pa jih bo morala v 18 mesecih.

Devet kategorij škode

Pristojne službe so škodo ocenile v devetih kategorijah. Za 3,32 milijarde evrov je je na področju vodotokov in poplavne varnosti. Za 1,92 milijarde evrov je škode nastalo zaradi zemeljskih plazov, za 1,36 milijarde evrov je je na cestah. Za skoraj milijardo evrov je škode v gospodarstvu in za nekaj več kot 712 milijonov evrov na stanovanjih.