Rekordno do novega vodovoda: "To je čudežna zgodba"

V čustvenem nagovoru se je župan občine tudi poimensko zahvalil vsem, ki so jih kakorkoli podpirali in ki so pomagali ter sodelovali pri načrtovanju in izgradnji okoli 7,5 milijona evrov vrednega novega vodovoda, potem ko je narasla reka Meža v začetku avgusta uničila star dolinski vodovod med Mežico in Prevaljami.

Dejal je, da se danes ta "čudežna zgodba" sodelovanja in garanja vseh akterjev na nek način končuje s slovesnostjo v bližini mesta, kjer je Meža v začetku avgusta odnesla tudi hišo in kjer je postavljen začasni montažni most. Med drugim se je Tasič v nagovoru zahvalil ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek, ki je dovolila gradnjo pod glavno dolinsko cesto, in predsedniku vlade Robertu Golobu "za izpolnjene obljube in pomoč".

Vodovod je v celoti plačala država

"Če nas je ta tragedija kaj naučila, je to, da je solidarnost še kako živa," pa je v nagovoru nekaj sto zbranim dejal premier Golob. Po njegovih besedah moramo duh solidarnosti negovati tudi v prihodnje. Izrekel je poklon županu Tasiču za hitro izgradnjo novega vodovoda, saj so na Prevaljah sprva predvidevali, da bo gradnja, pri kateri je sodelovala tudi Slovenska vojska, trajala tri mesece, nato pa je bila končana prej kot v dveh.

Golob je v nagovoru izpostavil tudi, da po tokratni ujmi prvič v zgodovini v celoti vse stroške intervencije krije država. "Tudi vodovod je v celoti pokrit skozi intervencijska dela," je dodal.

Spomnil je, da so nekatere občine, med njimi tudi prevaljska, ta teden že dobile denar za stroške intervencije po avgustovski ujmi. Prav tako je danes šest koroških občin, tudi prevaljska, prejelo skupno 53 milijonov evrov predplačil za začetek izvedbe sanacijskih ukrepov.

Tudi gospodarstvo je že dobilo prva predplačila, zdaj pridejo na vrsto prebivalci, je dejal Golob. Ponovil je, da naj vsi oškodovani v ujmi, če še niso, pokličejo na številko 114, kjer bodo dobili podatke o vseh predvidenih finančnih sredstvih, ki jih lahko dobijo.

Najbolj prizadete pa s številke 114 kličejo in obiskujejo na terenu. "Doslej so, kolikor vem, obiskali 40 družin, žal je vseh 600, zato traja. Z vsako družino se bodo pogovorili in za vsako od njih našli rešitev, ki bo najustreznejša," je dejal predsednik vlade. Poudaril je še, da bo država zagotovila denar, da se bodo za te družine našli nadomestni domovi.

Glede uporabe vode, ki je ob zaključku gradnje novega vodovoda pritekla po ceveh do več kot 12 tisoč občanov na Prevaljah, Ravnah na Koroškem in delu Mežice, pa je direktorica JKP Log Marjetica Tasič Bukovec danes povedala, da bo voda za pitje predvidoma primerna v prihodnjem tednu, o čemer bodo občane tudi obvestili. Do takrat za pitje priporočajo prekuhavanje vode.

Premier Golob si je danes na Koroškem ogledal tudi sanacijo po ujmi na reki Meži v naselju Dobrije, zvečer pa se v Žerjavu udeležuje slavnostne seje črnjanskih občinskih svetnikov.

Golob: Mehanizacija se je prelila v druge kraje

V izjavi medijem je na vprašanje o tem, zakaj v regijo še ni prispela dodatna mehanizacija za dela v vodotokih, ki jo je tudi sam obljubil ob nedavnem obisku vlade na Koroškem, je Golob danes dejal, da se je iz njemu neznanih razlogov "mehanizacija prelila več v druge kraje Slovenije, malo manj na Koroško". Izrazil je prepričanje, da bo tudi ta del zdaj stekel, potem ko je, kot je dejal, ministrica Bratušek prevzela koordinacijo "celote, tako vodne kot cestne infrastrukture".

Ministrica, ki se je prav tako udeležila današnje slovesnosti na Prevaljah, pa je glede izgradnje vodovoda Mežica–Prevalje v izjavi medijem dejala, da je bila edina logična rešitev, da se gradnja izvede na območju ceste, in da ni imela pomislekov, da jo uresničijo. "In zdaj se je tudi pokazala kot prava," je dejala.

Izrazila je zadovoljstvo, da je ministrstvo za naravne vire in prostor, ki ga začasno vodi, danes uspelo nakazati prva sredstva koroškim občinam za sanacijske ukrepe. Na vprašanje, kdaj lahko denar pričakujejo tudi savinjske občine, pa je izrazila prepričanje, da bodo v nekaj dneh, "se pravi naslednji teden", uredili vse.

Na vprašanje glede postopkov, povezanih z izdajo gradbenih dovoljenj za sklope na severnem delu tretje razvojne osi, je medtem dejala, da je ena od njenih prioritet v teh nekaj tednih, ko vodi tudi ministrstvo za naravne vire in prostor, da bodo vse postopke, ne samo za tretjo razvojno os, poskušali pohitriti.