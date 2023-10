Prvih šest občin prejelo predplačila v višini 53,2 milijona evrov

Predplačila so dobile občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mislinja, Prevalje, Slovenj Gradec in Vuzenica.

Občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mislinja, Prevalje, Slovenj Gradec in Vuzenica, ki so jih prizadele avgustovske poplave, so danes prejele predplačila v skupni višini 53,2 milijona evrov za ocenjeno škodo na občinski lastnini oziroma infrastrukturi. Preostalim občinam, skupaj jih je 117, bodo predplačila nakazali v prihodnjih dneh.

Po predhodno ocenjeni škodi, kot so jo popisale občine, je vlada sprejela predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh in za ta namen zagotovila 222 milijonov evrov.

Gre za predplačila, ki se na podlagi sprejetega predhodnega programa in zakona o odpravi posledic naravnih nesreč prvič doslej izplačujejo v višini do 40 odstotkov ocenjene škode, so spomnili na vladnem uradu za komuniciranje.

Predplačila so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov, med drugim začetku izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari z izvedbo improviziranih oz. nujnih ali začasnih sanacij zemeljskih plazov za preprečitev nadaljnjega ogrožanja, za zagotavljanje nemotene uporabe oz. delovanja poškodovanih občinskih infrastrukturnih sistemov ter za ukrepe za preprečitev nastanka dodatne škode na objektih zaradi pričakovanega jesenskega deževja.

Občine Zgornje Savinjske doline še brez denarja



Občine Zgornje Savinjske doline od države še niso prejele denarja za povrnitev intervencijskih stroškov po avgustovski ujmi. Kot je za STA danes povedal mozirski župan Ivan Suhoveršnik, so vse občine pravočasno oddale vloge za povrnitev stroškov. Dejal je, da se izvajalci del zelo jezijo in pritiskajo na občine.

Občine bodo lahko izvedle rušitev močno poškodovanih objektov

Prav tako bodo občine lahko izvedle rušitev močno poškodovanih objektov zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter odstranite Foto: Foto: Vesna Vidrih v odloženih naplavin in zagotovile zemljišča za začasne nastanitve ter zemljišča za nadomestne in nadomestitvene gradnje, vključno s komunalnim opremljanjem zemljišč, so dodali na vladnem uradu.

Ob tem so poudarili, da je treba ločiti med t. i. intervencijskimi stroški, ki so jih prijavljale občine in jim bodo povrnjeni stoodstotno (ta sredstva občinam že nakazuje uprava za zaščito in reševanje), ter predplačili občinam za izvedbo nujnih ukrepov odprave nastalih posledic glede na predhodno ocenjeno škodo na občinski lastnini oziroma infrastrukturi.

Poplave na državnih cestah in železnicah pustile za 750 milijonov evrov škode

Predhodna ocena škode na državnih cestah in železniški infrastrukturi zaradi poplav 4. avgusta znaša 751,62 milijona evrov, od tega 502,39 milijona evrov na cestni infrastrukturi, je razvidno iz predhodnega programa odprave posledic neposredne škode na stvareh, ki ga je danes sprejela vlada. Predhodni program se nanaša na izvedbo nujnih ukrepov. Kot so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, sta med nujnimi ukrepi, na katere se nanaša predhodni program, začetek izvedbe sanacijskih in geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari z izvedbo improviziranih oziroma začasnih sanacij zemeljskih plazov, usadov, premostitvenih in drugih objektov ter zagotavljanje nemotene uporabe oziroma delovanja poškodovanih infrastrukturnih sistemov.

Program se prav tako nanaša na zagotavljanje varne prevoznosti cest in zasilne prevoznosti javne železniške infrastrukture. Vključuje dela za preprečitev nastajanja nadaljnje škode na objektih infrastrukturnih sistemov, dela za povrnitev infrastrukturnih sistemov v prvotno stanje in dela za vzpostavitev njihove polne funkcionalnosti.

Za izvajanje nalog in ukrepov, povezanih z obnovo poškodovane državne cestne in železniške infrastrukture, je pristojno ministrstvo za infrastrukturo.