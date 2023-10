Če ne bo denarja za sanacijo po poplavah, bodo zaprli cesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Občine Zgornje Savinjske doline od države še niso prejele denarja za povrnitev intervencijskih stroškov po avgustovski ujmi. Kot je za STA danes povedal mozirski župan Ivan Suhoveršnik, so vse občine pravočasno oddale vloge za povrnitev stroškov. Dejal je, da se izvajalci del zelo jezijo in pritiskajo na občine.

Suhoveršnik je poudaril, da so občine z lastnim denarjem poplačale majhne izvajalce del, da ne bi pristali v stečaju, za večje pa nimajo dovolj sredstev. Dodal je, da mora mozirska občina sicer svojo vlogo popraviti.

Župan Luč Klavdij Strmčnik je za STA povedal, da naj bi povrnjene intervencijske stroške dobili prihodnji teden, saj so vlogo podali 6. oktobra. Prav tako je tudi nazarska občina takrat oddala vlogo, je zatrdil nazarski župan Matej Pečovnik.

Luče Foto: STA

Na vprašanje, ali je kaj znanega glede sanacije hiš družin iz Spodnjih Strug pri Lučah, ki so bile močno prizadete v vodni ujmi, je Strmčnik odgovoril, da je projektna naloga že pripravljena in jo mora še potrdili tehnična pisarna. "Na podlagi te projektne naloge, ki bi jo morali dobiti že 28. septembra, bo potem občina naročila geološke raziskave," je dejal župan Luč.

Na podlagi geoloških raziskav bo geolog pripravil poročilo o sanaciji velikega usada, ki je po avgustovski ujmi nastal nad naseljem Struge.

Pomembno bo ugotoviti, koliko plazečega se materiala je nastalo pri tem usadu, je še dejal Strmčnik.

Družine iz Spodnjih Strug sicer v od sedmih do desetih dneh zahtevajo odločitev o sanaciji njihovih domov, saj so hiše precej uničene, sanacija pa se mora izvesti najpozneje do 27. oktobra.

Če njihovim zahtevam ne bo ugodeno, bodo zaprli cesto do Luč, Solčave in Logarske doline, so napovedali.

Zgornja Savinjska dolina Foto: Matic Tomšič