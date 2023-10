Predlog spremembe državnega proračuna za leto 2024 in predlog proračuna za leto 2025 zaznamuje avgustovska ujma. V teh dveh letih je predvideno financiranje ukrepov za prebivalstvo, gospodarstvo in infrastrukturo, kljub temu pa vse bistvene investicije ostajajo v teku, je v predstavitvi v DZ dejal premier Robert Golob, ki je zato zmeren optimist.

Škoda po avgustovski ujmi s poplavami in plazovi je ocenjena na 9,9 milijarde evrov, kar vključuje tudi stroške obnove, in to takšne obnove, da se bo povečala odpornost na podobne naravne nesreče. "Ravno krepitev odpornosti pomembno zvišuje to oceno," je v predstavitvi proračunskih dokumentov Golob utemeljil zvišanje številke glede na prejšnje ocene škode.

Vse škode se ne bo dalo odpraviti v letih 2024 in 2025. Za ukrepe na plazovih, za katere sta predvideni dve milijardi evrov, in na vodotokih, za katere bo potrebnih 3,3 milijarde evrov, bo potrebnih pet let ali več, je dejal premier.

Bosta pa v letošnjem ter v proračunih v prihodnji dve leti za ukrepe za prebivalstvo, gospodarstvo ter občinsko in državno infrastrukturo namenjeni več kot dve milijardi evrov, in sicer letos 600 milijonov, leta 2024 1,1 milijarde in leta 2025 okoli 500 milijonov evrov.

"Ti dve milijardi evrov pomembno zaznamujeta in sta glavni razlog, zakaj imamo spremembe proračuna za leto 2024 pred seboj," je dejal premier.

Predlog sprememb proračuna za leto 2024 predvideva za 14 milijard evrov prihodkov (v sprejetem proračunu 13,8 milijarde evrov) in 16,2 milijarde evrov odhodkov (v sprejetem proračunu 15,5 milijarde evrov). Proračunski primanjkljaj bo tako predvidoma znašal 2,2 milijarde evrov oz. 3,3 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), javnofinančni primanjkljaj pa 3,8 odstotka BDP.

Za skoraj eno odstotno točko bo primanjkljaj zvišalo odpravljanje posledic poplav. "Če poplav ne bi bilo, bi bil proračun znotraj fiskalnih pravil," je dejal Golob.

Boštjančič tudi o pogajanjih s sindikati javnega sektorja glede plačne reforme

Predloga proračunov za leti 2024 in 2025 po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča odražata nujni odziv na odpravljanje posledic katastrofalnih poplav, obenem pa ponujata priložnost za nadaljnji razvoj države. Poslance je pozval k podpori dokumentoma. Glasovanje bo sicer potekalo na novembrski seji DZ.

Leta 2024 je za plače in prispevke predvidenih 1,7 milijarde evrov, leto pozneje pa 1,8 milijarde evrov. Boštjančič je ob tem izpostavil, da se vlada še vedno intenzivno pogaja s sindikati javnega sektorja glede plačne reforme. Implementacija reforme je sicer zaradi sprostitve in preusmeritve sredstev za sanacijo poplav predlagana za leto 2025, torej z enoletnim zamikom.

Skupen obseg investicij ostaja skoraj enak

Ne glede na poplave pa bo skupen obseg investicij praktično enak oz. bo višji, kot predvideva sprejeti proračun za 2024. "Vse bistvene investicije ostajajo v teku, nobena od investicij, ki je v teku, se ne zaustavlja," je dejal in dodal, da se hkrati povečujejo sredstva za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Dodal je, da se kljub izrednim razmeram (zaradi poplav, op. STA) ne ustavlja tisti del proračuna, ki je namenjen krepitvi gospodarstva in infrastrukture.

"Ravno zaradi tega podatka verjamem, da bomo lahko tudi iz te krize, iz popoplavne obnove izšli kot družba močnejši. Ne samo da bomo poskrbeli za obnovo, ampak bomo poskrbeli tudi za to, da se vlaganja ne zaustavljajo. To me navdaja tudi z zmernim optimizmom, da bo ne glede na to, da proračun nastaja v izjemno težkih okoliščinah, za Slovenijo tudi dober," je sklenil premier.