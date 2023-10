Golob: Pričakujem predlog glede postopnega pridruževanja novih držav EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditelji držav članic EU so danes na neformalnem zasedanju v španski Granadi začeli razpravo o prihodnjih strateških prioritetah EU in njeni pripravljenosti na nadaljnje širitve, potem ko je ta z rusko agresijo na Ukrajino znova dobila zagon.

Voditelji držav članic EU so danes na neformalnem zasedanju v španski Granadi začeli razpravo o prihodnjih strateških prioritetah EU in njeni pripravljenosti na nadaljnje širitve, potem ko je ta z rusko agresijo na Ukrajino znova dobila zagon. Foto: Reuters

Premier Robert Golob od Evropske komisije pričakuje, da bo pripravila predlog glede postopnega približevanja novih držav EU, za kar se je zavzel na današnjem neformalnem vrhu EU v Granadi. Do tega, da bi članice o prehodu kandidatk med posameznimi stopnjami odločale s kvalificirano večino, je še precej zadržanosti, podpora uvedbi faz pa je večja.

Kot je Golob povedal po zasedanju, je poleg Slovenije več držav podalo podobne predloge, da bi proces približevanja držav kandidatk razdelili na več stopenj. Po njegovih besedah kroži približno pet podobnih idej.

Kot zelo zanimivega je premier izpostavil portugalski predlog, da bi se različne stopnje vključenosti uporabljale tudi pri obstoječih članicah. To bi pomenilo, da ne bi vseh projektov izvajalo vseh 27 članic, ampak v ožjem obsegu, kot je to trenutno pri evru in schengnu.

"Pričakujem, da bo komisija do naslednjič iz vsega tega izluščila nek svoj predlog, o katerem se bomo lahko potem tudi kvalificirano pogovarjali, ga dopolnjevali in na koncu tudi izglasovali," je povedal Golob. Naslednjič se bodo sicer voditelji v Bruslju sestali konec meseca, nato pa še sredi decembra.

Članice so po premierjevih besedah bistveno bolj naklonjene faznosti postopka kot pa potrjevanju prehodov med posameznimi stopnjami s kvalificirano večino, za kar se je prav tako zavzel Golob.

"Nekatere države se tega zelo bojijo. Predvsem se bojijo, da bi se to potem razširilo še na druga področja, medtem ko bi šel naš predlog samo v smer pridruževanja in znotraj procesa pridruževanja," je pojasnil.