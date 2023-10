Pod kakšnimi pogoji bi se delodajalci znova usedli za pogajalsko mizo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki vlade in gospodarstva so na današnjem srečanju spregovorili o ukrepih za sanacijo po avgustovski ujmi, ob čemer je vlada delodajalce pozvala k čimprejšnji vrnitvi za mizo ESS. Delodajalci pa pred tem pričakujejo vladna zagotovila, da ne bo vnovič kršila pravil ESS in bo dialog enakopraven.

"Razmere v gospodarstvu in družbi danes terjajo čim več sodelovanja, dialoga in povezovanja," je po današnjem srečanju 14 gospodarskih združenj s premierjem Robertom Golobom in več ministri dejal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Tibor Šimonka.

Gospodarske organizacije so ob tem pozdravile pripravljenost vlade, da bi vsaj nekatere predloge zakonov, ki bi šli sicer neposredno na vlado in v postopek v DZ, znova pregledali za skupno mizo.

Vlada je delodajalce danes ponovno pozvala k vrnitvi k socialnemu dialogu v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Po besedah Šimonke so se pripravljeni vrniti, če bodo spoštovana pravila ESS in bo dialog enakopraven.

"Na današnjem srečanju žal nismo dobili odgovora na to, ali bo enkrat konec dodatnega obremenjevanja gospodarstva z davki in prispevki," je izpostavil predsednik GZS.

Premier Golob je po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča današnje srečanje sklical predvsem z namenom, da s strani gospodarstva ne bi prihajalo do novih očitkov, "da jih nihče ni nič vprašal".

Boštjančič: Vlada si želi dialoga s socialnimi partnerji

"Zgodila se je največja naravna nesreča v zgodovini Slovenije s posledicami, ki bodo očitno presegle posledice covida," je poudaril finančni minister in izpostavil, da si vlada želi dialoga s socialnimi partnerji, "v tem primeru z gospodarskimi združenji glede prispevka gospodarstva za odpravo posledic te škode".

Boštjančič se ne strinja z gospodarstveniki glede tega, kdo je kriv za julijski izstop delodajalcev iz ESS. Po njegovih besedah je precej nesmiselno govoriti o tem, zakaj ga ni in kako je do tega prišlo, pač pa se je ponovno treba usesti za mizo.

"Mislim, da smo vsi dovolj stari in izkušeni, da vemo, da je predvsem treba umiriti žogo," je pozval minister. Kot je dodal, bodo v okviru socialnega dialoga odprli vse tiste teme, ki skrbijo gospodarstvenike, in se pogovorili o zakonskih predlogih, preden jih vlada pošlje v parlamentarno proceduro, med drugim o noveli zakona o delovnih razmerjih, pokojninski reformi...

Han: Pogovor je bil iskren in dober

Da je bil današnji pogovor dober in iskren, pa je ocenil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. "Pomembno mi je, kaj smo se dogovorili. In dogovorili smo se, da nekateri zakoni ne morejo iti na vlado, če niso usklajeni na ESS," je strnil.

Han verjame, da bo ESS zaživel in se bodo začeli tripartitni pogovori, se je pa strinjal, da morajo biti vsi trije partnerji enakovredni. "To se mi zdi absolutno ključno," je poudaril.

Gospodarstveniki so po Hanovih besedah podali nekaj "solidnih in dobrih" predlogov za zakon o obnovi, ki je v pripravi.