Na ustanovni seji se bo sestala preiskovalna komisija o GEN-I, Star Solarju in Gibanju Svoboda

Na ustanovni seji se bo danes sestala preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju podjetij GEN-I in Star Solar ter financiranju stranke Gibanje Svoboda. Člani se bodo nato za zaprtimi vrati dogovorili tudi o delu. Komisijo bo vodil Tomaž Lah iz Svobode.

Državni zbor je ustanovitev preiskovalne komisije maja odredil na zahtevo državnega sveta, prvopodpisani pod zahtevo drugega doma slovenskega parlamenta je bil svetnik Andrej Poglajen iz SDS.

Državni svet je zahtevo za odreditev preiskave podal zaradi sumov, da so nosilci javnih funkcij vplivali na odločitve največjega trgovca z elektriko v državi, družbe GEN-I, kar je vodilo v finančno izčrpavanje družbe, zlorabili so svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali političen pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe Star Solar v lasti premierja Roberta Goloba ter poslovanjem družbe Borzen.

Sumijo tudi, da je bila politična stranka Gibanje Svoboda v kampanji za državnozborske volitve leta 2022 nezakonito financirana.

V poslanski skupini Svoboda ustanovitev preiskovalne komisije vidijo kot zlorabo instituta parlamentarne preiskave za obračunavanje s predsednikom vlade. V opoziciji pa Golobu očitajo, da do zdaj ni odgovoril na njihova vprašanja glede določenih aktivnosti v času vodenja GEN-I ter lastništva podjetja Star Solar in njegovega sodelovanja v okviru podporne sheme za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Preiskovalno komisijo bo vodil Tomaž Lah iz Svobode, njegov namestnik bo Rado Gladek iz SDS. V opoziciji dejstvo, da bo komisiji predsedoval član Gibanja Svobode, vidijo kot neprimerno in sporno, v Svobodi pa odgovarjajo, da je povsem enako počela SDS v prejšnjem mandatu, ko je šlo na primer za preiskovanje poslov z nakupi zaščitne opreme v času pandemije.