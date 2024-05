Preiskovalne komisije DZ glavna tema kolegija Klakočar Zupančičeve

Poleg poslanskih vprašanj bodo na dnevnem redu majske seje DZ še predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji, predlog zakona o dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji Jedrska energija za prihodnost Slovenije, predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo in predlog deklaracije ob 20. obletnici članstva Republike Slovenije v Evropski uniji Doma v Evropi.

Največ časa namenili preiskovalnim komisijam DZ

Na kolegiju pa so največ časa sicer namenili razpravi glede parlamentarnih preiskovalnih komisij. Določili so, da bo DZ na seji obravnaval akt o odreditvi parlamentarne preiskave v zvezi z morebitno odgovornostjo funkcionarjev zaradi suma, da so sodelovali v primerih odvzemov mladoletnih oseb oziroma tako imenovanih ukradenih otrok, kar naj bi se v porodnišnicah na območju Slovenije dogajalo med leti 1965 in 1991, ki jo predlaga SDS.

Poslanec Svobode Lenart Žavbi, ki je nadomeščal vodjo poslanske skupine Boruta Sajovica, je dejal, da so v SDS s pripravo predloga za ustanovitev preiskovalne komisije DZ zadostili zgolj formalnim pogojem, ne pa vsebinskim, ki so po mnenju Svobode na meji protiustavnosti. Zato bodo razmislili o sodelovanju v preiskovalni komisiji. Podobnega mnenja so tudi v Levici.

Klakočar Zupančičeva za to, da se pomanjkljivosti odpravijo

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec se je na to odzvala, da je ustavno sodišče edino, ki lahko odloča o neustavnosti, in ne poslanci.

Godčeva je predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič spomnila še, da so v SDS 16. aprila nanjo naslovili prošnjo za poziv zakonodajnopravni službi DZ, da se opredeli do dogajanja na seji odbora za zdravstvo, ko ob obravnavi predloga za razpis posvetovalnih referendumov glede prostovoljnega končanja življenja ter rabe konoplje v prvem primeru dopolnila niso bila dovoljena, v drugem pa, odgovora pa v SDS še niso prejeli.

Klakočar Zupančičeva meni, da gre za pristojnost komisije DZ za poslovnik, ki se je glede tega sestala na nujni seji dva dni kasneje, 18. aprila. Podpira pa sklep, da se dosedanje pomanjkljivosti odpravijo.

Godčeva je poudarila še, da je Tamara Vonta (Svoboda), ki vodi preiskovalno komisijo DZ o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank, njihovemu strokovnemu sodelavcu v preiskovalni komisiji zavrnila vpogled v gradivo o pričanju tajnih prič v varovanem območju z razlago, da so bile te tajne priče zaslišane pred vmesnim poročilom, da je vmesno poročilo sprejeto in da je ta zadeva zaključena.

Vontijevi je prošnjo za vpogled v to gradivo kot poslanka poslala tudi sama, kar je Vontijeva prav tako zavrnila. Nato je ta preiskovalna komisija sprejela sklep, ki zavezuje predsednico preiskovalne komisije, da tega gradiva ne daje nikomur, razen pristojnim državnim organom, ki za tovrsten vpogled izkazujejo utemeljeno pravno podlago, je izpostavila Godčeva. "V poslovniku parlamentarne preiskave jasno piše, da se poslancu omogoči vpogled v gradivo kadarkoli, in če to ne bo izvršeno, našemu strokovnemu sodelavcu in meni, bomo šli prek sodišča. Ali si to želimo?" je bila ostra Godčeva, ki je vprašala: "Kaj pa skrivate?"

Klakočar Zupančičeva se strinja, da je treba razjasniti, kaj se je zgodilo, in poslušati razloge za takšno odločitev preiskovalne komisije oziroma njene predsednice.

Godčeva je opozorila tudi na to, da naj ob ponedeljkih ne bi bilo sej DZ, ker je glede na poslovnik ta dan določen za delo v poslanskih skupinah in na terenu. Klakočar Zupančičeva je pojasnila, da je izredna seja izjemoma v ponedeljek, 13. maja, predvsem zaradi varstva poslovniških rokov.

Na kolegiju so vodje poslanskih skupin oziroma njihovi namestniki sprejeli tudi okvirni terminski program dela DZ za julij.